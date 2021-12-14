Azat etmek ne demek, ne anlama gelir? Azat etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Azat Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Serbest Bırakmak 2- Özgürleştirmek 3- Hür bırakmak 4- Bırakmak 5- Salmak

Azat Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Azat etmek kelimesi, bir esiri ya da köleyi serbest bırakmak anlamına gelir.

Bu kelimeden türetilmiş birçok tamlama ve sözcük de günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Bunlar arasında en bilineni ''Azade'' sözcüğüdür. Azade, kötü ve çirkin şeylerden uzak duran, hiç kimsenin boyunduruğu altında olmayan, bağımsız ve hür anlamına gelir.

Azat Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Azat etmek kelimesi sıklıkla bitişik yazılsa da kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

Azat Etmek - Doğru

Azatetmek - Yanlış

Not: Kelime bazı kaynaklarda ''azat eylemek'' şeklinde geçer. Etmek ve eylemek kelimeleri aynı anlama geldiği için, sözcük bu şekilde de yazılabilir.

Azat Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Azat edileceğini öğrenen esir mutluluktan ağlamaya başladı.

(Serbest kalmak anlamında kullanılmış.)

2- Seni bu sorumluluklardan azat ediyorum.

(Kurtulmak anlamında kullanılmış.)