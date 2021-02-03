Az Veren Candan Çok Veren Maldan atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Az veren candan çok veren maldan atasözü, hangi paylaşım türünün daha içten olduğunu açıklamakta kullanılır.

Az Veren Candan Çok Veren Maldan Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Az veren candan çok veren maldan atasözünün TDK da belirtilen anlamı varlıklı olmayan kimse az verir ama içten verir, çok verense varlıklıdır yalnızca maldan vermiş olur” anlamında belirtilmiştir. Buradan çıkaracağımız mana hediyenin küçük veya büyük olmasının değil, ne kadar içten bir şekilde verildiğinin önemli olduğudur.

Malı az olup da buna göre küçük bir hediye veren insanın maddi olarak dar olduğu halde bu inceliği yapmasının daha kıymetli, daha içten olduğudur. Malı fazla olan insanın ise emek harcamadan, zorlanmadan yaptığı büyük hediyenin diğerinden değer olarak üstün olmadığını, diğerinde de var olan bir emeğin olduğunu düşünmemiz gerekmektedir.