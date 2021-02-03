Az Söyle Çok Dinle atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Uzun gözlem ve deneyimler sonucunda oluşmuş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlere atasözleri denmektedir.

Az Söyle Çok Dinle Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Atasözleri mecazi bir anlatım ile bilgi ve öğüt veren sözlerdir. Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelmiş olan bu sözlerden birisi de Az Söyle Çok Dinle atasözüdür. Az Söyle Çok Dinle atasözünün anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde değerlendirilmiştir. TDK'ya göre bu atasözünün anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

- İnsanlarda dinlemek için iki organ bulunur. Konuşmak için ise bir organ bulunmaktadır. Kişiler az konuşur ise çevresindekileri rahatsız etmemiş olacaktır. Ayrıca az yanılmış da olur. Sürekli ve iyi bir şekilde dinleyen herkes çok şey öğrenir.

Az Söyle Çok Dinle Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı

Dedem hep bana şöyle der, az söyle çok dinle kızım.