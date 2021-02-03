Az Söyle Çok Dinle atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Dilimizde kullandığımız pek çok atasözü bulunmaktadır. Bu atasözlerinden birisi de Az Söyle Çok Dinle sözüdür. Bu atasözü günlük yaşamda çok sık kullanılmaktadır. Anlamını TDK sözlüklerinden öğrenip sizlerde cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Peki Az Söyle Çok Dinle atasözünün anlamı nedir? Sizlere Az Söyle Çok Dinle atasözünün cümle içerisinde kullanımını ve anlamını detaylıca derledik.
Uzun gözlem ve deneyimler sonucunda oluşmuş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlere atasözleri denmektedir.
Az Söyle Çok Dinle Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Atasözleri mecazi bir anlatım ile bilgi ve öğüt veren sözlerdir. Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelmiş olan bu sözlerden birisi de Az Söyle Çok Dinle atasözüdür. Az Söyle Çok Dinle atasözünün anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde değerlendirilmiştir. TDK'ya göre bu atasözünün anlamı şu şekilde açıklanmıştır:
- İnsanlarda dinlemek için iki organ bulunur. Konuşmak için ise bir organ bulunmaktadır. Kişiler az konuşur ise çevresindekileri rahatsız etmemiş olacaktır. Ayrıca az yanılmış da olur. Sürekli ve iyi bir şekilde dinleyen herkes çok şey öğrenir.
Az Söyle Çok Dinle Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı
Dedem hep bana şöyle der, az söyle çok dinle kızım.
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