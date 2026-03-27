Az oyuncak çok oyun... Yeni trend minimalist ebeveynlik

Bazı evlerde çocuk odaları oyuncaklarla dolu ama oyun süresi giderek kısalıyor. Uzmanlara göre son yıllarda ailelerin karşı karşıya kaldığı en büyük ebeveynlik çelişkilerinden biri bu. Sosyal medyada yayılan ‘mükemmel çocuk odası’ görüntüleri, influencer önerileri ve bitmeyen alışveriş listeleri ebeveynler üzerinde görünmez bir baskı yaratırken, minimalist ebeveynlik adı verilen ve daha sade bir hayatı öğütleyen yeni yaklaşımsa dünya genelinde hızla yayılıyor. Minimalist ebeveynlik akımını destekleyen bazı hareketler de var. Mesela de-influencing akımı insanları artık yeni ürünler satın almayı durdurmaya çağırıyor. Diğer yandan ikinci el oyuncak kullanımı artıyor ve aşırı tüketim eleştirileri aileleri çocuk yetiştirme konusunda yeniden düşünmeye yöneltiyor. Uzmanlara göre mesele oyuncak sayısından çok çocuğun oyunla kurduğu ilişkinin niteliği ve ebeveynle geçirdiği zamanın kalitesinde. Çünkü seçenek arttıkça dikkat dağılıyor ve oyun yüzeyselleşiyor. Bir oyuncaktan diğerine geçen çocuklar, oyunun içinde derinleşmek yerine sürekli yeni uyaran arıyor.

BIRAKIN ÇOCUKLAR SIKILSIN

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden Doç. Dr. Elif Ulu, oyuncak sayısının fazlalığının çocukların dikkatini dağıtabildiğini söylüyor. Sade bir oyun ortamının çocukların yaratıcılığını daha fazla desteklediğini belirten Ulu sözlerini şöyle sürdürüyor: “Toledo Üniversitesi tarafından yapılan ve Infant Behavior and Development dergisinde yayımlanan bir çalışmada, çocuklara az sayıda oyuncak verildiğinde oyuna daha uzun süre odaklandıkları ve daha yaratıcı senaryolar geliştirdikleri ortaya kondu. Uyaranlarla dolu bir ortamda bir oyuncaktan diğerine koşmak yerine, çocuk sınırlı sayıda materyalle daha derin bir oyun kurabiliyor. Aynı oyuncakla farklı senaryolar üretiyor ve dikkatini daha uzun süre sürdürebiliyor. Birçok aile çocuğun hiç sıkılmaması, üzülmemesi gerektiğini düşünüyor. Oysa sıkılmak ve üzülmek insan doğasının dolayısıyla da gelişimin bir parçası. Yaşamda yapacak hiçbir şeyin olmadığı can sıkıcı anlar vardır. Sonuçta bu anlar da bir deneyimdir ve çocuk belki de o anı yaşayarak sıkılmamayı, kendisini oyalamayı öğrenir.”





* Minimalist ebeveynliğin temel mesajı oyuncak sayısını azaltıp ilişkiyi çoğaltmak. Daha sade bir oyun ortamı, çocukların hayal gücünü ve dikkatini güçlendirebiliyor. Bunun için ebeveynlerin yapabilecekleriyse şöyle:

* Yılda iki kez oyuncak envanteri çıkarın: Çocuğunuzla birlikte oyuncaklara bakın. Kullanılmayanları bağışlayın ya da takas edin.

* ‘Bir giren, bir çıkar’ kuralı: Yeni bir oyuncak geldiğinde, eskilerden biri gider. Bu sınır, değer bilmeyi öğretir.

* Deneyim hediye edin: Doğum günü hediyesi olarak tiyatro bileti veya müze gezisi planlayın. Nesneler unutulur, deneyimler iz bırakır.

OYUNCAKTA İKİNCİ EL YAYGINLAŞIYOR

* Sosyal medyada bilinçli filtre: “Bu hesap bende yetersizlik mi, ilham mı yaratıyor?” diye sorun. Cevap yetersizlikse, takipten çıkmak sağlığınız için en iyisidir.