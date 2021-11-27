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Az kelimesinin eş anlamlısı nedir? Azın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Az#Eş Anlamlısı
Az kelimesinin eş anlamlısı nedir Azın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Birçok kelimenin yerine eş anlamlı kelimesi de kullanılmaktadır. Az kelimesi yerine de bu kelimenin eş anlamlısının kullanılması mümkündür. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Az kelimesinin eş anlamlısı nedir? Azın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) nasıl olmalıdır? Az kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeleri ve cümlede nasıl kullanıldığını detayları ile derledik.

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Az kelimesi günlük hayatta cümlelerde oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelimedir. Az kelimesi yerine cümlelerde eş anlamlı kelimelerin kullanılması da mümkün olmaktadır. Az kelimesi en fazla eş anlamlısı bulunan kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. Az kelimesi yerine kullanılan eş anlamlı kelimelerde cümlenin anlamında farklılık oluşturmaz.

 Az Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Az kelimesi en fazla eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında yer almaktadır. Az kelimesinin eş anlamlıları; azıcık, yetersiz, biraz, noksan, cüzi, kusurlu, kıt ve eksik olarak ifade edilebilir. Az kelimesi yerine eş anlamlısı olan birçok kelimenin de kullanılması mümkün olmaktadır. Bir cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin aynı anda kullanılmaması gerekmektedir. Az kelimesinin eş anlamlılarını cümle içerisinde kullanmanın cümlenin anlamında farklılık oluşturmadığını söylemek mümkündür.

 Azın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

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Dolapta oldukça az miktarda süt kaldığını gördüm.

Senin bitirmen için azıcık yemek koymuştum.

Oldukça yetersiz ısı veriyor.

Bugün biraz daha fazla yürüdüm.

Onun aklı biraz noksandır.

Cüzi miktarda peynir olması benim için yeterlidir.

 

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