Az Ateş Çok Odun Yakar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türkçe atasözü ve deyim bakımından inanılmaz derecede zengin bir dildir. Atasözleri söyleyeninin anonim olduğu, nasihat içeren, gözlem ve deneyime dayalı söz öbeklerine verilen bir isimdir. Az ateş çok odun yakar sözü de bir atasözüdür.

Az Ateş Çok Odun Yakar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Az ateş çok odun yakar atasözü TDK'ya göre, küçük ve az bir tehlikenin çok daha büyük bir felakete yol açabileceği anlamına gelir. Az sayıda suçlu masum insanların da başını belaya sokar anlamı da vardır.

Az Ateş Çok Odun Yakar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Arkadaşlarına dikkat et, çünkü biliyorsun az ateş çok odun yakar.