Az Ateş Çok Odun Yakar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkçedeki atasözleri bazen kafa karıştırıcı bir hal alabilir. Az ateş çok odun yakar sözü anlamı tam olarak anlaşılmayan atasözlerimizdendir. Az ateş çok odun yakar atasözünün anlamı nedir? Az ateş çok odun yakar atasözü ne ifade etmek için kullanılır? Az ateş çok odun yakar atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? İşte az ateş çok odun yakar atasözü ile ilgili tüm detaylar.
Türkçe atasözü ve deyim bakımından inanılmaz derecede zengin bir dildir. Atasözleri söyleyeninin anonim olduğu, nasihat içeren, gözlem ve deneyime dayalı söz öbeklerine verilen bir isimdir. Az ateş çok odun yakar sözü de bir atasözüdür.
Az Ateş Çok Odun Yakar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Az ateş çok odun yakar atasözü TDK'ya göre, küçük ve az bir tehlikenin çok daha büyük bir felakete yol açabileceği anlamına gelir. Az sayıda suçlu masum insanların da başını belaya sokar anlamı da vardır.
Az Ateş Çok Odun Yakar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Arkadaşlarına dikkat et, çünkü biliyorsun az ateş çok odun yakar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle