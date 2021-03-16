Ayyuka Çıkmak ne demek? Ayyuka Çıkmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyimde ''ayyuka'' kelimesi mecazi anlamda kullanılmıştır. Ayyuka çıkmak deyimi haberlerin kulaktan kulağa hızla yayılması anlamına gelir.

Ayyuka Çıkmak Ne Demek?

Ayyuka çıkmak, bir hadisenin civardaki herkes tarafından duyulması demektir. Ayyuka kelimesi, bu deyimde yükselmek değil yayılmak anlamında kullanılmıştır. Sadece yaşanan olaylar değil aslı astarı olmayan dedikodular ve biri hakkında ortaya atılan iddialar yayıldığında da ''ayyuka çıktı'' denir.

Ayyuka Çıkmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Sesin çok fazla yükselmesi ve sadece yakındakiler değil uzaktaki kişiler tarafından da duyulabilmesi. Anlamı: Biri hakkında yapılan dedikoduların çok kısa bir süre içerisinde hızla yayılması. Anlamı: Gizli bir şeyin ortaya çıkması ve herkes tarafından bilinmesi.

Ayyuka Çıkmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ali'nin hakkındaki söylentiler çok kısa bir zamanda ayyuka çıktı.

2- Onunla ilgili dedikodular ayyuka çıksa da ben tek kelimesine bile inanmıyorum.