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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 16.03.2021 - 02:57 | Son Güncelleme:

Ayvayı Yemek ne demek? Ayvayı Yemek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

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Ayvayı Yemek ne demek? Ayvayı Yemek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ayvayı yemek, zor bir durumda kalmak ve çıkmaza girmek demektir. Tehlikeli ve riskli bir durumla karşı karşıya kalmak anlamında da kullanılan bu deyimin tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanır. Ayvayı yemek deyimi ne anlama gelir? Hangi durumlarda kullanılır. Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.

Ayvayı yemek ile eş anlamı olan birçok deyim bulunuyor. Bunların arasında en çok kullanılanları ''Faka Basmak'' ve ''Tongaya Düşmek'' deyimleridir.

 Ayvayı Yemek Ne Demek?

 Ayvayı yemek deyimi, tehlikeli bir durumla yüz yüze gelmek demektir. Ceza alan ya da beklenmedik bir durumla karşı karşıya kişiler için de bu deyim kullanılır.

 Ayvayı Yemek Deyiminin Anlamı (TDK)

 TDK'ya göre ayvayı yemek deyiminin 3 anlamı vardır.

 1- Müşkül ve içinden çıkılmaz bir durumda kalmak.

 2- Yapılan bir hata sonucu ceza almak.

 3- Bir işin beklenmedik bir şekilde kötü sonuçlanması.

 Ayvayı Yemek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bütün belalar da gelip bizi buldu, resmen ayvayı yedik.

 2- Yağmurlu havada otobüsü kaçırırsak ayvayı yeriz.

 3- Sınavdaki sorular da bu kadar zorsa ayvayı yedik demektir.

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