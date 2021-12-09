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Ayva hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Ayva en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Ayva hangi mevsimde yetişir ve toplanır Ayva en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Ayva günlük hayatta sıklıkla tüketilen besin değeri olukça yüksek ve lif kaynağı olan bir meyvedir. Özellikle kilo vermek isteyen kişiler bu meyveyi çokça tüketmektedir. Vitamin ve mineral bakımdan da oldukça zengin olan ayva hakkında pek çok şey merak edilir. Bu bakımdan ayvanın ne zaman yetiştiği ve ne zaman taze bulunabileceğini öğrenebilir ve günlük yaşamda rahatlıkla tüketebilirsiniz. Peki, Ayva hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Ayva en taze hangi ayda markette olur ve bulunur sizin için tüm detaylarıyla derledik.

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Ayva besin değeri yüksek, vitamin ve mineral yönünden çok zengin bir meyvedir. Ayvanın içerisinde bulunan lif kaynağından dolayı özellikle diyet yapan kişiler daha fazla tercih etmektedir. Kış mevsiminde tüketilmesi gereken bu meyvenin daha pek çok faydası bulunmaktadır.

 Ayva Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

 Ayva tıpkı elma ve armut gibi gül ailesine mensup olan bir meyvedir. Ayva dünyanın iklim yönünden sıcak-ılıman olan her yerinde yetişebilmektedir.

 Vitamin, mineral ve besin değerleri açısından oldukça faydası bulunan ayva, sonbahar aylarında hasat edilen bir meyve olmaktadır. Ayvalar tam olgunlaşana kadar ağaçta kalır ve olgunlaştıktan sonra toplanmaktadır.

  Ayva En Taze Hangi Ayda Markette Olur Ve Bulunur?

 Ayva sonbahar mevsimi meyvesi olmakla birlikte tüm kış boyunca pazar tezgahlarında ve marketlerde bulmak mümkündür. Fakat taze ayva yemek, kurutmak ya da kompostosunu yapmak için en ideal ay sonbahar aylarından olan Kasım ayıdır. Bu nedenle marketler ve manavlarda en taze ayvayı Kasım ayında bulmak mümkündür.

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