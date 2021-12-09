Ayva hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Ayva en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

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Ayva besin değeri yüksek, vitamin ve mineral yönünden çok zengin bir meyvedir. Ayvanın içerisinde bulunan lif kaynağından dolayı özellikle diyet yapan kişiler daha fazla tercih etmektedir. Kış mevsiminde tüketilmesi gereken bu meyvenin daha pek çok faydası bulunmaktadır.

Ayva Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

Ayva tıpkı elma ve armut gibi gül ailesine mensup olan bir meyvedir. Ayva dünyanın iklim yönünden sıcak-ılıman olan her yerinde yetişebilmektedir.

Vitamin, mineral ve besin değerleri açısından oldukça faydası bulunan ayva, sonbahar aylarında hasat edilen bir meyve olmaktadır. Ayvalar tam olgunlaşana kadar ağaçta kalır ve olgunlaştıktan sonra toplanmaktadır.

Ayva En Taze Hangi Ayda Markette Olur Ve Bulunur?

Ayva sonbahar mevsimi meyvesi olmakla birlikte tüm kış boyunca pazar tezgahlarında ve marketlerde bulmak mümkündür. Fakat taze ayva yemek, kurutmak ya da kompostosunu yapmak için en ideal ay sonbahar aylarından olan Kasım ayıdır. Bu nedenle marketler ve manavlarda en taze ayvayı Kasım ayında bulmak mümkündür.