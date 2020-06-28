AYT nedir? AYT ne demek?
AYT ne demek sorusu, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınav dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başlıyor. Özellikle haber bültenlerinde YKS ile birlikte adı sıkça zikredilen konulardan birisi olan AYT, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, binlerce öğrencinin kaderini belirileyecek üniversite sınavının bir parçası olan AYT nedir ve ne demektir? İşte, AYT'nin anlamı ve merak edilen bazı bilgiler
AYT, YKS kapsamında adının sıkça zikredilmesi dolayısıyla merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. AYT nedir ve ne demek sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, ÖSYM'nin gerçekleştireceği bu sınavın tam olarak açılımını merak ediyor. Peki, AYT nedir ve ne anlama gelir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AYT, “Alan Yeterlilik Testleri anlamına gelmektedir. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilmektedir.
AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplamaktadır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilmektedir.
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2020-AYT ve/veya 2020-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.
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