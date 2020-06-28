AYT nedir? AYT ne demek?

AYT, YKS kapsamında adının sıkça zikredilmesi dolayısıyla merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. AYT nedir ve ne demek sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, ÖSYM'nin gerçekleştireceği bu sınavın tam olarak açılımını merak ediyor. Peki, AYT nedir ve ne anlama gelir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AYT NE DEMEK?

AYT, “Alan Yeterlilik Testleri anlamına gelmektedir. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilmektedir.

AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplamaktadır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilmektedir.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2020-AYT ve/veya 2020-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.