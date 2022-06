AYT heyecanı... Ailelerin heyecanlı bekleyişi sürüyor

Haberin Devamı

AYT oturumunda adaylara tüm bölümlerden 160 soru sorulacak ve 180 dakika zaman tanınacak. AYT, alan yerleştirme puanının yüzde 60'ını oluştururken dün yapılan Temel Yeterlilik Testi’nden alacakları puanın ise yüzde 40’ı yansıyacak.

AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru bulunuyor. Bu 40 soru şöyle dağılıyor: Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih-1 10 soru Coğrafya-1 6 soru.

Sosyal Bilimler-2 Testinde Tarih-2 11 soru, Coğrafya-2 11 soru, Felsefe Grubu (Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık) 12 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ya da ek olarak Felsefe Grubu 6 soru olmak üzere toplamda 40 soru var.

Matematik Testi de toplam 40 sorudan oluşurken, Fen Bilimleri Testi’nde 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji olmak üzere toplam 40 soru sorulacak.

İstanbul’da Alan Yeterlilik Testi’ne 393 bin 98 ve Yabancı Dil Testi’ne 39 bin 904 öğrenci girecek. Sınav yerleri ve çevresinde önlemler alındı.

12.10



Sınavın bitmesine sayılı dakikalar kala velilerin heyecanı da artarak devam ediyor. Yanında yiyecek içecek getiren veliler parklarda bahçelerde oturuyor, güneşten de sakınmak için ağaç altı yerleri tercih ediyor.

11.30 BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Muharrem Koç: "Kızımı getirdim, mezuna kaldığı için bu sınava ikinci girişi. Dün de buradaydık. Kızım kadar hatta kızımdan daha çok heyecanlıyım. Umarım her şey onun gönlüne göre olur. Uzun zamandır çalışıyor hukuk bölümünü istiyor."

"Bu ikinci sınavımız. Daha rahatım geçen seneki gibi değilim. Dün sınav biraz zorlamış ama yine de iyi dediler. Kızım sayısala hazırlandı. Biz elimizden geleni yaptık şimdi de duamızı ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun."

Mevlüt Çetinkaya: "Düne göre biraz daha rahatım. Yine de heyecan var tabii ama biraz azaldı bugün. Kızımı bekliyorum şimdi o tıp ile mühendislik bölümü arasında gidip geliyor."

"Çok heyecanlıyız dünden beri. Ona belli etmemeye çalışıyoruz ama biz daha çok heyecanlı olabiliriz. Sınava hazırlık sürecinde bazı sağlık sorunları da yaşadı stres sebebiyle. Çok çalıştı, çok emek verdi. Emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Sınav boyunca onu burada bekleyeceğiz."

Kazım Arslan: "Kızım sınava girdi bir de oğlum var o üniversite öğrencisi mezun olmak üzere tıp okuyor. Biz abisinin yolundan gitsin, tıp okusun istiyoruz ama kendi yolunu çizecek gibi görünüyor. Dün de takıldığı sorular olmuş tabii istediği seviyede tam olmadı sınav ama bakalım kısmet. Umutla bekliyoruz."

"Üzerimizde bir baskı hissetmiyoruz çünkü kızım Defne başarılı ve ne istediğini bilen biri. Tercihi iki okulla sınırlı olacak düne göre daha rahatız TYT’nin güzel geçmiş olması bizi de rahatlattı."

10:55

Sınavın başlamasıyla birlikte ailelerin de okul önlerindeki heyecanlı bekleyişi başladı. Sınava girenlerin heyecanı dakikalar ilerledikçe yatışırken aileler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Hatta okul önlerindeki heyecan dakikalar geçtikçe daha da artıyor. Çocuklarından sınav sonrası 'iyi geçti' cümlesini duymak için bekleyen aileler kendilerine göre heyecanla başa çıkma metotları geliştiriyor. Bazıları müzik dinleyip uyuyarak zaman geçirmeye çalışırken bazıları ise kitap okuyarak ya da ders çalışarak bazıları da dua ederek bekliyor.

Sonay Demirci: "Oğlum Metehan sınavda. Kendisi sayısalcı, dünkü sınavın zor olduğunu söyledi. Biraz onun moral bozukluğu vardı. Benim için de kaygılı bir süreç ben de şu an İngilizce gramer çalışarak kendimi oyalamaya çalışıyorum."

10.15: ALAN YETERLİLİK TESTİ BAŞLADI

Saat 10.15 itibariyle sınav başladı. Adaylar artık uzun süredir hazırlandıkları ve uzun süredir merak ettikleri AYT sorularıyla karşı karşıya. Şimdi 160 soruyu yanıtlamak için önlerinde 180 dakika yani tam 3 saat zamanları var. Bu üç saat dışarına onları bekleyen anne-babalar ve diğer aile bireyleri için de kolay geçmeyecek. Adaylar sınıflarda, ailelerin de aklı onlarla. Ama hem adaylar hem de veliler uzun bir maratonu geride bırakmaya artık çok daha yakın. Sınavın ilk 135 ve son 15 dakikası dışarıya çıkış izni olmayan adaylar hayallerindeki geleceğin kapılarını aralayacak olan sınavı başarıyla tamamlama gayretinde.

10.10: SON ANDA YETİŞTİ



Sınavın başlamasına yakın kimlik yerine ehliyetini getiren adayı taksici babası kurtardı. Aday çevredekilerin de müdahalesi ve yardıma koşmasıyla kimliğine kavuşarak sınav merkezine giriş yaptı. Taksici baba Mehmet Can Toprak, “Hemen beni aradılar. Ehliyeti aldım sinyalleri yakarak hemen geldim. Kalbim ağzımda atıyor. Çok heyecanlıyım. Ağlamak üzereyim ama çok şükür yetiştik” dedi.

10.00: KAPILAR KAPANDI

Adaylar aileleriyle vedalaşıp sınava girecekleri sıralarda yerlerini aldı. Saat 10:00 itibarıyla kapılar kapandı. Tek tük de olsa son dakikada yetişenler ya da dakika farkıyla sınavı kaçıranlar bugün de vardı. Şimdi adaylar içeride sınavın başlamasını bekliyor. Ailelerin de okul önlerindeki heyecanlı bekleyişi başladı. Herkesin dileği yaklaşık 3 saat sonra çocuklarının sınavdan gülerek çıkması.



09.55

Adayların sınav merkezlerine girebilecekleri son dakikalar. Saat 10.00’da kapılar kapanacak ve o dakikadan sonra gelenler içeri alınmayacak. Adayların yakınlarıyla vedalaşmaları sırasında ilginç ve duygusal anlar da yaşanıyor. Çocuğunu bu önemli gününde yalnız bırakmak istemeyen ve ayağındaki alçıyla onun yanında olmaya çalışan Emel Karabulut ve kızı Funda Karabulut ilginç bir örnek oluşturuyor.

Emel Karabulut: "Anne ve babası olarak en büyük destekçisi olmaya çalışıyoruz. Stresimizi ona yansıtmadık. 20 gün önce evde düşerek kaval kemiğimi ve topuğumu kırdım. Biraz kötü bir döneme denk geldi ama bu şartlarda bile olsa kızımı yalnız bırakamazdım. İnşallah en güzel yerlere gelir."

"Annem bu haliyle ayağı alçıda da olsa tekerlekli sandalyede de olsa benim yanımda olarak heyecanımı azaltıyor. Yaptığı fedakarlığın farkındayım ve onların yüzünü kara çıkarmayacağım."

09.45

Adaylar aileleriyle sarılıp vedalaşıp eğitim hayatlarının geleceğini belirleyecek soruları yanıtlamak için sınıflara doğru yol alıyor. Kapıda polisler tarafından üst araması yapılan adaylar sadece sınava giriş belgeleri, kimlikler ve bir şişe suyla içeri alınırken diğer eşyalarını ailelerinde ya da emanetçide bırakmak zorunda. Sınava artık dakikalar kaldı. Veliler sınav merkezlerinin önünde büyük bir kalabalık oluşturuyor. Kimi veliler evden getirdiği sandalyesi ile çocuğunu beklemek için hazırken kimi veliler ise bölgede bulunan büfelerden yiyecek içeceklerini alıp sınav merkezi önünde heyecanlı bekleyiş için hazır.

09.30: KAPILAR AÇILDI

Saat 09:00’da sınav merkezlerinin kapıları açıldı. İsteyen aday o saatten itibaren sınav salonuna girebiliyor. Ancak adaylar aileleriyle biraz daha vakit geçirebilmek, heyecanlarını azaltmak ve son tavsiyeleri almak için kapı önlerindeki bekleyişlerini sürdürüyor. Kapıların kapanış saati olan 10:00’a doğru adayların içeri girmek için sıra olması bekleniyor. Öte yandan adaylara kimlik kartı ve sınava giriş belgelerinin son kontrollerini yapmaları için görevliler tarafından aralıklı olarak uyarı yapılıyor.

ADAYLAR VE AİLELER DE KAPI ÖNLERİNE GELMEYE BAŞLADI

09.15

Sabahın erken saatlerinde sınav yerine gelen adaylardan Hatice Beyazay son hazırlıklarını yapmak için kulaklığını taktı ve kahvaltısını yaparken internetten konu tekrarlarını izledi. Erken gelen adaylardan;

Necati Berke: "TYT pek iyi geçmedi açıkçası çalışmamıştım. Soruları görünce üzüldüm çünkü çalışsam yapabilirdim. Stres faktörü de devreye girince epey kötü geçti diyebilirim. Bu sabah stresle başa çıkabilmek için 08:00 sıralarında sınav yerine tek başıma geldim. Sınava sayısaldan gireceğim hedefim mühendislik."

"İkinci sınava girişim. Dünkü sınav bence basitti. Matematikte beklediğimin üstünde soru yaptım. Türkçe de gayet iyi geçti. En çok sosyal zorladı. Sınava hazırlık sürecinde hem sosyal faaliyetlerde bulundum hem de sınava çalıştım. Bugünden umutluyum. Zaten AYT konularını daha çok seviyorum. Hedefim İstanbul ya da Ankara Üniversitesi.""Mezuna kaldım ben bir sene. Dün Türkçe biraz zorladı. Keşke matematikten başlasaydım dedim. Sürem pek yetmedi. Ama ben 6 aydır AYT’ye çalışıyorum. Sınava hazırlık sürecinde sabah akşam çalıştım diyebilirim. Bu sınavdan daha umutluyum. Dün çok heyecanlıydım. Bugün biraz heyecanım azaldı. Kendimi iyi hissediyorum şu an, sınava hazırım.""Dün sınavım güzel geçti. Benim belirli bir çalışma programım vardı hazırlık sürecinde onu hiç bozmadan çalıştım. Bol bol deneme çözdüm. Şu anda mutlu hissediyorum çünkü çalıştım. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağız. Eczacılık ya da fizyoterapi bölümünü İstanbul’da kazanmak istiyorum."

Kardelen Yöndem: "Dün Türkçe zorladı ama genel olarak iyi geçti sınav. Şu an ise karmaşık duygular içindeyim. AYT matematik biraz zor o beni korkutuyor. Şu an çok heyecanlıyım aslında. Sınava son 1 hafta kala beslenmeme de dikkat ettim, uyku düzenime de. Kazanmak için her şeyi yaptım diyebilirim. İstanbul’da bir üniversite kazanmak istiyorum."

Eda Yöndem (Veli): "Ben ondan daha çok heyecanlıyım. Dün beklerken de çok heyecanlıydım bugün de o heyecan devam ediyor. Ben de İstanbul’da bir üniversite kazanmasını, yanımda olmasını istiyorum. Allah tüm sınava girenlere yardım etsin."

Kaan Özbek: Dün TYT’de çok zorlandım. İki şık arasında kaldığım çok soru vardı ama dünkü sınav benim için geride kaldı kafamda bitirdim, önemli olan AYT. Basketbol oynadığım için heyecan bende pek olmuyor böyle zorlu günlere alışkınım. Hedefimde mühendislik var.