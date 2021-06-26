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Eğitim
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 26.06.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

AYT (Alan Yeterlilik Testi) Sözel kaç soru? YKS 2021 Sözel soru dağılımları

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AYT (Alan Yeterlilik Testi) Sözel kaç soru? YKS 2021 Sözel soru dağılımları

Bugün gerçekleşen ve yarın da oturumları devam edecek olan YKS sınavıyla birlikte, AYT ( Alan Yeterlilik Testi) sınav soruları da gündeme geldi. 2021 YKS sözel alandan tercih yapmak isteyen üniversite adayları, AYT sözelde kaç soru olduğunu merak ediyorlar. İşte AYT sözel soru dağılımları

YKS sınavlarının olduğunu bu hafta sonu, sınava girecek öğrenciler, meslek tercihlerine göre sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarından soruları yanıtlayacaklar. Hangi alanda ne kadar soru olduğundan emin olmak isteyen adaylar, AYT sözel soruları hakkında bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. Peki AYT sözel kaç soru? İşte YKS 2021 sözel soru dağılımları…

AYT SÖZEL KAÇ SORU?

AYT’de sözel adaylara bir kitapçıkta; 40 Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve 40 Sosyal Bilimler-2 olmak üzere 80 soru sunulacaktır. Adaylara verilen süre ise 180 dakikadır. AYT, yerleştime puanının %60’ını oluşturmaktadır.

Adaylar istedikleri testleri çözmekte serbesttirler. Örneğin Sözel puan türünden tercih yapmak isteyen öğrenciler sorumlu oldukları Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerindeki 80 soruyu çözdükten sonra kitapçıkta bulunan diğer testlerden de soru çözebilir.

AYT SÖZEL SORU DAĞILIMLARI

AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testinde sorulacak 40 sorudan 24’ü Edebiyat, 10 soru Tarih-1 ve 6 soru Coğrafya-1 konularından oluşmaktadır.

AYT Sosyal Bilimler-2 testinde ise 40 sorudan 11’i Tarih-2, 11’i Coğrafya-2, 12’si Felsefe, geri kalan 6’sı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularından çıkmaktadır.

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