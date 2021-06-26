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Eğitim
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 26.06.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

AYT (Alan Yeterlilik Testi) Eşit Ağırlık kaç soru? YKS 2021 Eşit Ağırlık soru dağılımları

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AYT (Alan Yeterlilik Testi) Eşit Ağırlık kaç soru? YKS 2021 Eşit Ağırlık soru dağılımları

Bugün gerçekleşen ve yarın da oturumları devam edecek olan YKS sınavıyla birlikte, AYT ( Alan Yeterlilik Testi) sınav soruları da gündeme geldi. 2021 YKS eşit ağırlık alanından tercih yapmak isteyen üniversite adayları, AYT, EA kaç soru olduğunu merak ediyorlar. İşte AYT EA soru dağılımları

YKS sınavlarının olduğunu bu hafta sonu, sınava girecek öğrenciler, meslek tercihlerine göre sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarından soruları yanıtlayacaklar. Hangi alanda ne kadar soru olduğundan emin olmak isteyen adaylar, AYT eşit ağırlık soruları hakkında bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. Peki AYT, EA kaç soru? İşte YKS 2021 EA soru dağılımları…

AYT EŞİT AĞIRLIK KAÇ SORU? 

AYT’de adaylara bir kitapçıkta 40 Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve 40 Matematik olmak üzere 80 soru sunulacaktır. Adaylara verilen süre ise 180 dakikadır. AYT, alan yerleştirme puanının %60’ını oluşturmaktadır.

AYT EA SORU DAĞILIMLARI

AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testinde sorulacak 40 sorunun dağılımı şu şekildedir:

  • Edebiyat: 24 soru
  • Tarih-1: 10 soru
  • Coğrafya-1: 6 soru

AYT Matematik testinde sorulacak 40 sorunun dağılımı şu şekildedir:

  • Matematik: 30 soru
  • Geometri: 10 soru
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