Ayrıt nedir? Geometrik cisimlerin ayrıt sayıları kaçtır

Ayrıt, geometri ile karşı karşıya kalan insanların merakla araştırmakta olduğu en önemli konulardan biri olma niteliği barındırmaktadır. Bu sebeple hakkında bilgi verilmesi önem arz eden bir konu olmaktadır.

Ayrıt Nedir?

Ayrıt, geometrinin en büyük öneme sahip durumda olan yapı taşlarından biridir. Pek çok geometrik cismin ayrıtları bulunmaktadır. Bu doğrultuda ayrıt nedir sorusunun yanıtı çok ciddi bir önem teşkil etmektedir.

Geometrik cisimlere bakıldığında farklı bölümlerden meydana gelmiş oldukları görülmektedir. Buna örnek olarak; bir karenin kenarlar, köşeler ve yüzlerden oluşmakta olduğu görülür. Bu doğrultuda ayrıt, ilkokul 2. sınıf ve 3. sınıflarda çok önemli olan ve matematik dersi içerisinde önemli yere sahip olan bir konudur. Bu bakımdan geometrik cisimlerin iyi anlaşılması adına ayrıt kavramının bilinmesi gerekmektedir.

En basit tabiri ile ayrıt, iki köşe ya da yüzey arasında kalan çizgi olmaktadır. Geometrik niteliğe sahip olan cisimlerin mevcut yüzeylerinin ya da kenarlarının birleştiği çizgiye ayrıt adı verilir.

Geometrik Cisimlerin Ayrıt Sayıları Kaçtır?

Ayrıt terimi arakesit olarak da ifade edilmektedir. Bu iki kelime birbirinin eş anlamlısıdır. Ayrıt bir doğru formuna sahiptir. İki düzlemin birleşmiş olduğu nokta bir doğruyu meydana getirir. Bir geometrik cismin ayrıtlarının olabilmesi için o cismin kenarlarının ayrı düzlemlerin birleşimi olmasının gerekliliği söz konusudur. Bundan dolayı üçgen ve çokgenlerin ayrıtı olmaz. Geometrik bir cisimde ayrıt olması için farklı düzlemlerin birleşmesinin gerekliliği söz konusudur.

Geometrik cisimlerden biri olan koni bir hayli sık karşılaşılan bir geometrik cisim olma niteliği barındırır. Ancak koninin kenarları bulunmaz. En alt kısmında yer alan yüzey ile kenar yüzeyi koninin iki yüzeyini ifade etmektedir. Bu iki yüzeyin birleşmiş olduğu çizgiye ayrıt denilmektedir.

Geometrik cisimlerin ayırt sayıları kaçtır sorusu, en fazla merak edilen bir diğer konuyu oluşturmaktadır. Buna göre geometrik cismin ayrıt sayılarının kaç olduğu aşağıda gösterilmektedir:

- Üçgen Prizmasının Ayrıt sayısı 9'dur.

- Dikdörtgenler Prizması Ayrıt sayısı 12'dir.

- Kare Prizmasının Ayrıt sayısı 12'dir.

- Silindirin Ayrıt sayısı 2'dir.

- Piramit'in Ayrıt sayısı 8'dir.

- Üçgen Piramidinin Ayrıt sayısı 6'dır.

- Koninin Ayrıt sayısı 2'dir.