Ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ayrıntının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Ayrıntı kelimesiyle örnek cümleler:
1- Bazen ayrıntılara çok fazla takıldığım için meselenin özüne inmekte güçlük çekiyorum.
2- Eğer filmi tamamen anlamak istiyorsan senaryodaki ayrıntılara çok dikkat etmelisin.
Ayrıntı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Tafsilat:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan tafsilat kelimesi, tafsil sözcüğüne getirilen çoğul eki (-at) ile oluşturulmuştur. Bir konuyu hiçbir ayrıntısı atlatmadan, tüm noktalarına kadar anlatmaya tafsilat denir. Bu kelimenin fiili ''tafsilata girmek'' şeklinde yazılır.
2- Detay:
Fransızca kökenli bir sözcük olan detay orijinal dilinde ''detail'' şeklinde yazılır. Detay ile ayrıntı kelimeleri cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.
3- Teferruat:
Daha çok edebi eserlerde karşımıza çıkan teferruat kelimesi de ayrıntı sözcüğü ile eş anlamlıdır.
Ayrıntını Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Bu kadar çok tafsilata girdiğin için konu dağılıp duruyor.
2- Yazar bu öyküsünde yalnızlık konusunu tafsilatlı bir şekilde ele almış.
3- Bu meselenin detaylarını öğrenir öğrenmez seni haberdar edeceğim.
4- Vakit kaybetmemek için teferruatları hızlıca geçmeliyiz.