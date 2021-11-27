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Ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ayrıntının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Ayrıntı#Eş Anlamlısı
Ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı nedir Ayrıntının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dil devriminden sonra kullanılmaya başlanan ayrıntı kelimesi ''ayırmak'' fiilinden türetilmiştir. İlk başta fark edilmeyen, anlaşılması için uzun bir süre boyunca incelenmesi ya da üzerine düşünülmesi gereken unsurlara ayrıntı denir. Ayrıntılı kelimesi ise, bir şeyin en ince noktalarına kadar bilinmesi ya da karşı tarafa aktarılması anlamına gelir. Ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ayrıntı kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Ayrıntı kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Bazen ayrıntılara çok fazla takıldığım için meselenin özüne inmekte güçlük çekiyorum.

 2- Eğer filmi tamamen anlamak istiyorsan senaryodaki ayrıntılara çok dikkat etmelisin.

 Ayrıntı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Tafsilat:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan tafsilat kelimesi, tafsil sözcüğüne getirilen çoğul eki (-at) ile oluşturulmuştur. Bir konuyu hiçbir ayrıntısı atlatmadan, tüm noktalarına kadar anlatmaya tafsilat denir. Bu kelimenin fiili ''tafsilata girmek'' şeklinde yazılır.

 2- Detay:

 Fransızca kökenli bir sözcük olan detay orijinal dilinde ''detail'' şeklinde yazılır. Detay ile ayrıntı kelimeleri cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

 3- Teferruat:

 Daha çok edebi eserlerde karşımıza çıkan teferruat kelimesi de ayrıntı sözcüğü ile eş anlamlıdır.

 Ayrıntını Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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 1- Bu kadar çok tafsilata girdiğin için konu dağılıp duruyor.

 2- Yazar bu öyküsünde yalnızlık konusunu tafsilatlı bir şekilde ele almış.

 3- Bu meselenin detaylarını öğrenir öğrenmez seni haberdar edeceğim.

 4- Vakit kaybetmemek için teferruatları hızlıca geçmeliyiz.

 

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#TDK#Ayrıntı#Eş Anlamlısı

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