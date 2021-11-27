Ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ayrıntının eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Ayrıntı kelimesiyle örnek cümleler:

1- Bazen ayrıntılara çok fazla takıldığım için meselenin özüne inmekte güçlük çekiyorum.

2- Eğer filmi tamamen anlamak istiyorsan senaryodaki ayrıntılara çok dikkat etmelisin.

Ayrıntı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Tafsilat:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan tafsilat kelimesi, tafsil sözcüğüne getirilen çoğul eki (-at) ile oluşturulmuştur. Bir konuyu hiçbir ayrıntısı atlatmadan, tüm noktalarına kadar anlatmaya tafsilat denir. Bu kelimenin fiili ''tafsilata girmek'' şeklinde yazılır.

2- Detay:

Fransızca kökenli bir sözcük olan detay orijinal dilinde ''detail'' şeklinde yazılır. Detay ile ayrıntı kelimeleri cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

3- Teferruat:

Daha çok edebi eserlerde karşımıza çıkan teferruat kelimesi de ayrıntı sözcüğü ile eş anlamlıdır.

Ayrıntını Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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1- Bu kadar çok tafsilata girdiğin için konu dağılıp duruyor.

2- Yazar bu öyküsünde yalnızlık konusunu tafsilatlı bir şekilde ele almış.

3- Bu meselenin detaylarını öğrenir öğrenmez seni haberdar edeceğim.

4- Vakit kaybetmemek için teferruatları hızlıca geçmeliyiz.