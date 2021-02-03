Ayranım Ekşidir Diyen Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ayranım ekşidir diyen olmaz atasözü, genellikle kişilerin sattıkları malları asla kötülemeyecekleri anlamında kullanılmaktadır.

Ayranım Ekşidir Diyen Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözü, tam olarak olgunlaşamamış ve kişiliği henüz oturmamış kişilerin, sattıkları malları kötülemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu atasözünün aynı zamanda kişinin kendini eleştirmeye kalkmayacağı, eleştiriye açık olmadığı anlamları da çıkmaktadır. Aynı zamanda kişi malının kötülenmesine ve kendisinin de eleştirilmesine tahammül gösteremez. Aslında ahlaki oturmamış, olgunlaşmamış bir karakteri vardır. Dolayısıyla kendini ve malını hep iyi görür.

Ayranım Ekşidir Diyen Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen onun malım iyi dediğine bakma çünkü ayranım ekşidir diyen olmaz.