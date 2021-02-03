Ayranım Ekşidir Diyen Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri bu coğrafya için oldukça önemlidir. Zira hemen hemen her konu hakkında söylenmiş olan bir atasözü mutlaka vardır. Tembellik, mutsuzluk, varyemezlik ya da açgözlülük gibi her türlü duygu için bir atasözü ile karşılaşmak mümkündür. Bu atasözlerinden biri de "ayranım ekşidir diyen olmaz" atasözüdür. Peki, ayranım ekşidir olmaz diyen atasözünün anlamı nedir ve cümle içinde nasıl kullanılabilir? İşte bu konu hakkında merak edilenler.
Ayranım ekşidir diyen olmaz atasözü, genellikle kişilerin sattıkları malları asla kötülemeyecekleri anlamında kullanılmaktadır.
Ayranım Ekşidir Diyen Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bu atasözü, tam olarak olgunlaşamamış ve kişiliği henüz oturmamış kişilerin, sattıkları malları kötülemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu atasözünün aynı zamanda kişinin kendini eleştirmeye kalkmayacağı, eleştiriye açık olmadığı anlamları da çıkmaktadır. Aynı zamanda kişi malının kötülenmesine ve kendisinin de eleştirilmesine tahammül gösteremez. Aslında ahlaki oturmamış, olgunlaşmamış bir karakteri vardır. Dolayısıyla kendini ve malını hep iyi görür.
Ayranım Ekşidir Diyen Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Sen onun malım iyi dediğine bakma çünkü ayranım ekşidir diyen olmaz.
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