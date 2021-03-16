Ayranı Kabarmak ne demek? Ayranı Kabarmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ayranı kabarmak deyimi çoğunlukla öfke patlamaları için kullanılır. Kişiler sıklıkla bu gibi durumlar için ayranı kabarmak deyimini kullanırlar. Deyimler çoğunlukla ilk anlamlarıyla kullanılmadığından, anlamlarının öğrenilmesi cümlenin anlaşılabilir olması bakımından oldukça önemlidir.

Ayranı Kabarmak Ne Demek?

Ayranı kabarmak deyimi kişilerin yaşadığı ani öfke patlamaları sebebi ile kullanılan deyimdir. Kişi bir konu ile ilgili olarak bir anda sinirlenirse bu durum ayranı kabarmak deyimi ile ifade edilebilir.

Ayranı Kabarmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Ayranı kabarmak deyimi kişilerin ani öfke patlamaları sebebi ile kullanılır. Kişi bir anda coşar ve bağırmaya başlar. İşte bu ani gelişen ve kontrol edilemeyen öfke problemleri için ayranı kabarmak deyimi kullanılır.

Ayranı Kabarmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Annemin bir anda ayranı kabardı, nereye kaçacağımızı bilemedik.

Burada kişinin annesinin bir anda sinirlendiği ve bu sebeple korktukları anlatılmaktadır.