Ayniyat Nedir, Ne Anlama Gelir? Ayniyat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Ayniyat kelimesi Arapça kökenli olup, dilimizde çok kullanılan bir kelimedir. Ayniyat sözcüğünün TDK anlamı, özdektir. Özdek anlamında kullanılan bir kelime olarak Türkçe dilinde yer alıyor.

Ayniyat Nedir, Ne Anlama Gelir?

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Ayniyat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

TDK'da merak edilen ayniyat sözcüğünün bir anlamı vardır. Bireyler TDK'da inceleme yaparak ilk kez gördükleri ayniyat kelimesini araştırabiliyor. Anlam bakımından önemli görülen ayniyat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça kökenli olması nedeniyle de, TDK'da anlamı bulunan bir kelimedir. Ayniyat kelimesi TDK'ya göre, özdek anlamına sahiptir. TDK tarafından belirlenen özdek anlamında kullanılması gereken kelimelerden biridir.