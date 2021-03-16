Aynı Yolun Yolcusu ne demek? Aynı Yolun Yolcusu deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Aynı yolun yolcusu deyimi genelde sonları aynı olan kişiler ya da durumlar için kullanılan bir deyimdir. Televizyonlarda, kitaplarda ve günlük yaşamda bu deyim ile sıklıkla karşılaşmanız mümkündür. Anlamını öğrenerek ne amaçla kullanıldığını da kolay bir şekilde anlayabilirsiniz.

Aynı Yolun Yolcusu Ne Demek?

İki kişinin yaşadığı durumlar birbirine benziyorsa ya da aynı şekilde olaylar birbirine benzerlik gösteriyorsa o zaman aynı yolun yolcusu deyimi kullanılmaktadır.

Aynı Yolun Yolcusu Deyiminin Anlamı (TDK)

Aynı yolun yolcusu deyimi Türk Dil Kurumuna göre durumların birbirine benzer olduğu ya da iki kişinin aynı işleri yaptığı için ikisinin sonunun da benzer olacağı anlamına gelmektedir.

Aynı Yolun Yolcusu Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Sonunu hiç iyi görmüyorum o da aynı yolun yolcusu.