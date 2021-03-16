Aynı Tas Aynı Hamam ne demek? Aynı Tas Aynı Hamam deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Aynı tas aynı hamam sürekli kullanılan deyimlerden bir tanesidir. Bu deyimin cümlede kullanılması için anlamının öğrenilmesi gerekir. Böylelikle kolaylıkla cümle içinde kullanabilirsiniz.

Aynı Tas Aynı Hamam Ne Demek?

Cümle herhangi bir durumun değişmediği her şeyin yine aynı kaldığı zamanlarda kullanılan bir deyimdir. Bu durumun değişen durumlara ayak uydurulamaması şeklinde de yorumlanabilir.

Aynı Tas Aynı Hamam Deyiminin Anlamı (TDK)

Kişilerin ya da durumların değişen koşullara ayak uyduramadan aynı şekilde kalması halinde aynı tas aynı hamam atasözü kullanılmaktadır.

Aynı Tas Aynı Hamam Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Hayatımızda değişen hiçbir şey olmadı, aynı tas aynı hamam.

Bu cümlede yıllar geçse de kişilerin yaşamlarının aynı şekilde sürdüğü anlatılmaktadır.