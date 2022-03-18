Aynı liseye TÜBİTAK’tan 4 Ödül

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BİRİNCİLER TÜRKİYE FİNALİNDE YARIŞACAK

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı tarafından 14-17 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen yarışmanın bölge elemelerinde öğrencilerden Deniz Okay ve Orhun Efe Maden’in hazırladığı “Lemna minor, Eichhorna crassipes, Pistia stratiotes, Salvinia natans Bitkilerini Bulunduran 3d Baskı Kapsül ile Sucul Ortamdaki Bakır ve Nikel Ağır Metallerinin Fitoremediasyon Yöntemiyle Giderimi” adlı proje ile Zeynep Hacıömeroğlu’nun “Diş Rejenerasyonuna Katkı Sağlayacak CuCl2 ve Balık Kafasından Üretilmiş Antibakteriyel Dolgu Malzemesi” adlı proje, Biyoloji dalında bölge birinciliği ödülü aldı.Birinci olan projeler Türkiye finalinde yarışacak.

Yine Biyoloji dalında Neslihan Derin Ünal ve Ece Naz Harmancı’nın hazırladığı “Doğa ve Biyo-Teknoloji Buluşması: Kitosan-Mezenkimal Kök Hücre ve Eksozom ile Hazırlanan Spreyin Yara İyileşmesine Etkisi” adlı projeye ikincilik ödülü verildi.

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Kimya dalında üçüncülük ödülünü ise “Doğal Antioksidan Özelliği Olan Thymus Serpyllum Yağının Gıda Koruyucu Olarak Kullanımının, Sentetik Koruyucu Olan Butil Hidroksi Toluen (Bht) ile Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi; Mayonez Örneği” adlı projesi ile İpek Karslı aldı.

ÖDÜL ALAN 4 PROJEDEN 2’Sİ FİNALDE

TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kartal Usluel yaptığı açıklamada: “Bu yıl lise düzeyinde 9 projemizin yer aldığı TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması’nın bölge finallerinde, 4 projemiz ödül aldı, birinci olan 2 projemiz ise Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Öğrencilerimiz gerek ortaokul gerekse lise düzeyinde her yıl TÜBİTAK’ta önemli dereceler elde ediyorlar. Öğrencilerimizi kutluyor, onları bu zorlu yolculuğa hazırlayan öğretmenlerimize katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.