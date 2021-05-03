Ayn Calut Savaşı Tarihi Ve Özeti - Ayn Calut Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Ayn Calut Savaşı günümüzdeki İsrail topraklarında yapılmış olan tarihi bir savaştır. Ayn Calut Savaşı iki orduda ağır kayıplar vermiştir. Dolayısıyla tarihin en kanlı savaşlarından birisi olarak bilinir.

Ayn Calut Savaşı Nedir? Ayn Calut Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Ayn Calut Savaşı Memlükler ve Moğollar arasında yapılmış olan bir muharebe savaşıdır. Bu savaşta iki orduda ağır kayıplar vermiştir. Aynı zamanda Moğolların komutanı olan Kelboğa Noyan'da bu savaşta esir düşmüştür. Ayn Calut Savaşı Memlük tarihinin en kanlı savaşlarından bir tanesidir. Bu savaşta pek çok Memlük piyadesi ve okçusu imha edilmiştir.

Moğol ordusu Bağdat şehrini işgal etmişlerdi. Bağdat şehrini işgal ettikten sonra Suriye'ye doğru ilerlemeye başladılar. Moğol ordusu savaşmayı iyi bilen oldukça iyi askerlerden oluşan bir ordu idi. Ordunun başında Hülagü yer alıyordu. Eyyubi devleti sultanlarından olan Nasır Yusuf'da Hülagü'den bu dönemde büyük tehditler alıyordu. Almış olduğu bu tehditler sonucunda Memlük devletinden yardım talep etti.

Bunun üzerine ise Memlükler arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Memlüklerin o zaman ki sultanı olan Sultan Mansur Ali'nin yaşı küçüktü. Yaşının küçük olması sebebi ile tahttan indirildi ve yerine Seyfeddin Kutuz getirildi. Hülagü ise bu haberi alır almaz Seyfettin'e bir elçi gönderdi. Amacı ise Memlük Sultanı olan Seyfettin'in kendisine bağlılığını bildirmekti. Hülagü Han elçilerin eline tehdit içeren mektuplar da vermişlerdi. Seyfettin mektupları okudu fakat hiçbir şekilde etkilenmedi. Moğollar'a karşı hiçbir şekilde boyun eğilmemesi gerektiğini söyledi ve direniş gösterildiği takdirde mukavemet gösterilecekti. Hülagü'nün gönderilen bu elçileri de Mısır'da Kahire'de idam edildi.

Bunun üzerine Suriye'de ki Ordu'nun başından ayrılmak zorunda kalan Moğol hükümdarı Hülagü Han Çin'de yaşanan karışıklıkların peşine düşmeye gitti. Bunun üzerine ise Moğolların başında Ketboğa Noyan bırakıldı. İki ordu Filistin'de karşı karşıya geldi. Moğol ordusunda Ermeni güçler ve Gürcü kuvvetler de yer alıyordu. Bu savaşın sonucunda Moğol ordusu önemli kayıplar veriyordu. Moğol ordusu adeta yerle bir olmuştu. İki ordu da kayıplar verdikten sonra Moğol ordusu artık kayıp veremeyerek geri çekilmeye başladı. Bunun üzerine Memlük ordusu yeniden karşı saldırıya geçti ve Moğol ordusunu tamamen yok etti.

Ayn Calut Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Ayn Calut Savaşı Tarafları

Ayn Calut Savaşı Memlük Sultanlığı ve Moğol ordusu arasında gerçekleşmiş olan bir savaştır. Bu savaş günümüz İsrail toprakları olan Celile şehrinde yaşanmıştır.

Ayn Calut Savaşı Nedenleri

- Moğollar'ın Mısır'ı ele geçirmek istemesi.

- Moğolların yayılmacı politikası.

- Memlük Sultanı'nın Moğollar'a biat etmemesi.

Ayn Calut Savaşı Sonuçları

- Memlük Sultanlığı savaşı kesin olarak kazandı.

- Moğol ordusu yerle bir edildi ve tamamen ordu yok edildi.

- Moğollar'ın yayılmacı politikası Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da engellenmiş oldu.

- Moğol imparatorluğunun itibarı önemli ölçüde yitirildi.

- Memlükler önemli bir siyasi güç elde etti.

Ayn Calut Savaşı Önemi

Ayn Calut Savaşı Moğollar'ın ilerleyişini durduran bir savaştır.