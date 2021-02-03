Ayinesi İştir Kişinin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri birçok konu hakkında söylenmiş olabilir. Bazıları ders verme niteliğinde, bazıları hoşa gitmeyecek olan fakat gerçek olan durumları yüze çarparak kendini ifade eder. İnsanların nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlamanın yolunu söyleyen bir atasözü olarak ayinesi iştir kişinin sözü bulunur.

Ayinesi İştir Kişinin Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir kimsenin nasıl bir kişi olduğunu öğrenebilmenin yolu kişinin ağızdan çıkan sözleri değildir. Aksine söylediği sözler yerine yaptıklarına bakmakla kişinin nasıl biri olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Kişinin söylediklerinden çok davranışları karakterini belli, eder.

Ayinesi İştir Kişinin Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O her zaman güzel sözler söyler ama ayinesi iştir kişinin, söylediği gibi davranmaz.

Evlenmeden önce bana tüm güzel cümleleri kurardı ama nerden bilebilirdim ki onun kötü bir adam olduğunu atalarımız söylemişler ayinesi iştir kişinin.