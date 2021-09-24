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Ayın Dünyaya Uzaklığı Ne Kadar, Kaç Km Ve Değişir Mi? Ayın Dünyaya Uzaklığı Nasıl Hesaplanır

#Ayın Dünyaya Uzaklığı#Ay İle Dünya Arasındaki Mesafe
Ayın Dünyaya Uzaklığı Ne Kadar, Kaç Km Ve Değişir Mi Ayın Dünyaya Uzaklığı Nasıl Hesaplanır

Ay, dünyanın uydusudur. Geçmişten günümüze kadar oluşumu üzerine birçok farklı teori atılmış durumda. Tabii ay ile ilgili günümüzde hala merak edilen değişik konular bulunmaktadır. Peki, ayın dünyaya uzaklığı ne kadar, kaç km ve değişir mi? Ayın dünyaya uzaklığı nasıl hesaplanır? İşte, tüm detaylar.

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Belli bir uzaklık ile beraber Ay ile Dünya Arasında güçlü bir etkileşim bulunmaktadır. Kendi ekseni ile beraber Dünyanın etrafında dönen Ay, Bu bağlamda mesafe olarak farklılık meydana getirebilmektedir. Tabii hesaplama üzerinden de Ay ile Dünya arasındaki uzaklık anlaşılabiliyor.

Ayın Dünyaya Uzaklığı Ne Kadar, Kaç Km?

Ay ile dünyanın birbirine olan uzaklığı genel olarak merkezden alınır. Bu bağlamda ay ve dünya açısından merkezden merkezi olan uzaklık 384.403 km kadar bir mesafeye sahiptir. Yüzeyden yüzeye bakıldığı zaman ise 356.600 cm kadar olduğu öne çıkıyor. Bu durum diğer bir ifade ile dünya çapının yaklaşık olarak 30 katı kadar tutuyor. Ayın çapı ele alındığı zaman ise Dünyanın çapının dörtte birinden biraz fazladır. Hacim olarak ise Ay'ın hacmi dünyanın hacminin %2’si kadardır.

Ayın Dünyaya Uzaklığı Değişir mi?

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Özellikle bilgisayar simülasyonları üzerinden bakıldığı vakit, Ay'ın belirli bir zaman doğrultusunda sürekli olarak dünyadan uzaklaştığı anlaşılıyor. Bu doğrultuda ilk zamanlarda Ay ile Dünya arasındaki kilometre farkı 22.500 km olarak öyle çıkıyordu. Bu uzaklaşmanın sebebi ise gelgitlerdir. Gelgitler dünyanın dönme hızını yavaşlatırken aynı zamanda Ay ile Dünya arasındaki mesafenin artmasına sebebiyet vermektedir. Bu bağlandı her yıl ay, dünyadan ortalama 3,8 cm kadar uzaklaşmaktadır. Yani yıl bazında ele alındığı vakit Ay ile Dünya arasındaki uzaklık düzenli olarak değişmeye devam ediyor.

Ayın Dünyaya Uzaklığı Nasıl Hesaplanır?

Merak edilen konulardan biri olarak Ay ile Dünya arasındaki mesafenin nasıl ölçüldüğüdür. Bu doğrultuda Ay ile Dünya arasında bulunan uzaklık daha çok güneş tutulması üzerinden hesaplanmaktadır. Araya Ay girmesi ile beraber güneşin tamamen kapanması doğrultusunda, bu aradaki mesafe cismin 108 katı kadar oluyor. Yani bu bağlamda ay ne durumda olursa olsun dünya çapının 108 katı uzaklığında durmaktadır. Aynı zamanda ay tutulması esnasında ay, Dünyanın gölgesi bünyesinde kapatılır ve ayın genişliğinin yaklaşık 2,5 katı olarak öne çıkar. Bu doğrultuda gölgeler üzerinden alınan hesaplama ile beraber Dünya ile ay arasındaki mesafenin ölçümü detaylı bir şekilde gerçekleştirilir. Tabir Ay’ın her yıl uzaklaşması nedeniyle mesafe küçük çapta farklılık gösterir.

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#Ayın Dünyaya Uzaklığı#Ay İle Dünya Arasındaki Mesafe