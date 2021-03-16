Ayıkla Pirincin Taşını ne demek? Ayıkla Pirincin Taşını deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Günlük hayatta yaptığımız işler bazen karışık ve içinden çıkılamayacak duruma gelebilir. Ayıkla Pirincin Taşını deyimi işte b durumlarda kullanılan ve içinden çıkılması zor olan durumlarda kullanılan bir deyim olmaktadır.

Ayıkla Pirincin Taşını Ne Demek?

Bir işin karışık ve içinden çıkılması güç olduğu durumlarda kullanılan bir deyimdir. Berbat olan, karmakarışık bir hal alan işler için ve düzeni bozulan şeylerde kullanılan deyimdir.

Ayıkla Pirincin Taşını Deyiminin Anlamı (TDK)

Çok sık olarak kullandığımız Ayıkla Pirincin Taşını deyiminin anlamı TDK sözlüklerinde değerlendirilmiştir. Tük Dil Kurumuna göre bu deyimin anlamı şu şekildedir:

- Bir işin pek karışık ve içinden çıkılmaz durumda olduğunu anlatmak için kullanılan söz.

Ayıkla Pirincin Taşını Örnek Cümle İçinde Kullanımı

- Bütün dosyaları birbirine karıştırmış, ayıkla pirincin taşını.