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Aydınlanma çemberi nedir? Hangi tarihlerde aydınlanma çemberi kutup noktalarından ve hangi enlemlerden teğet geçer?

Aydınlanma çemberi nedir Hangi tarihlerde aydınlanma çemberi kutup noktalarından ve hangi enlemlerden teğet geçer

Aydınlanma çemberi, coğrafya da kullanılmakta olan bir terim olarak ifade edilebilir. Aydınlanma çemberi çok fazla kullanılan ve duyulan bir kelime değildir. Buna bağlı olarak ise aydınlanma çemberinin ne anlama geldiğini öğrenmek isteyebilirsiniz. Aydınlanma çemberi nedir? Hangi tarihlerde aydınlanma çemberi kutup noktalarından ve hangi enlemlerden teğet geçer? Siz de bilgi edinmek isteyebilirsiniz.

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Aydınlanma çemberi ile ilgili olarak dünyanın aydınlık tarafı ile karanlık tarafını birbirinden ayıran hat olduğunu söylemek mümkündür. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak gece ve gündüz farkları oluşmaktadır. Buna bağlı olarak da aydınlanma çemberinden bahsetmek mümkün olmaktadır. Aydınlanma çemberi, coğrafi bir terim olarak ifade edilebilir.

 Aydınlanma Çemberi nedir?

 Aydınlanma çemberi olarak bilinen hattın dünya için oldukça büyük bir öneminin olduğunu söylemek mümkündür. Eksen eğikliğine bağlı olarak ise aydınlanma çemberinin yerinin sürekli olarak değiştiğini söylemek mümkündür. Aydınlanma çemberi, dünyanın dönüşüne bağlı olarak değişim göstermektedir. Aydınlanma çemberinin önemi oldukça büyüktür. Gece ile gündüz arasındaki sınırın belirlenmesi aydınlanma çemberi ile mümkün olmaktadır. Dünyanın bir yarısında gece yaşanırken bir diğer yarısında da gündüz yaşanmaktadır. Bunu ayıran çember ise aydınlanma çemberi olarak bilinmektedir. Kısaca geceyi ve gündüzü birbirinden ayıran bir çizgi olarak ifade etmek mümkün olacaktır.

 Aydınlanma çemberi olarak bilinen hayali çizgi dünyanın hareketinden kaynaklanan ve bir tarafın karanlık diğer bir tarafın ise aydınlık olmasının açıklaması niteliğindedir.

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 Hangi Tarihlerde Aydınlanma Çemberi Kutup Noktalarından ve Hangi Enlemlerden Teğet Geçer?

 Aydınlanma çemberi bazı günlerde kutup noktalarından teğet geçmektedir. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde aydınlanma çemberinin kutup noktasından teğet geçtiğini söylemek mümkündür. Aydınlanma çemberinin hızı çizgisel hız ile doğru orantılı olarak bilinmektedir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildiğinde hızında da bir yavaşlama olduğu söylenebilir. Aydınlanma çizgisinin hayali bir kavram olduğunu da söylemek mümkündür.

 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerinde aydınlanma çemberi kutup çizgilerinden teğet geçer. Ekinoks ise gece ve gündüzün birbirine eşit olması durumunu ifade etmektedir. 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerinde 66°33' enlemlerinden geçtiğini söylemek de mümkündür.

 Aydınlanma Çemberi Hakkında

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 Aydınlanma çemberi aynı zamanda aydınlanma çizgisi olarak da bilinmektedir. Dünyada bulunan karanlık ve aydınlık noktaları birbirinden ayırmaktır. Dünyayı iki eşit parçaya bölmektedir. Aydınlanma çemberinin hareketlere bağlı olarak yer değiştirdiğini söylemek de mümkündür.

 Yıldızlar da aydınlanma çemberinin bulunmadığı söylenebilir. Ancak tüm gezegenlerin farklı özelliklere sahip aydınlanma çemberine sahip olduğunu söylemek de mümkündür. Aydınlanma çemberi aynı zamanda coğrafi bir terim olarak da ifade edilebilmektedir. Aydınlanma çemberinin gündüz ve gece arasında bir sınırı oluşturduğunu söylemek de mümkündür. Aydınlanma çemberi ve dünya eksenin çakışmasına bağlı olarak da gece gündüz eşitliği olarak bilinen ekinoks olayı meydana gelir. Bu olayın ise 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleştiğini söylemek mümkündür.

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 Kısaca Aydınlanma Çemberi

 Aydınlanma çemberi gece ve gündüzün birbirinden ayıran hayali bir çizgiye verilen isimdir. Aydınlanma çemberi dünyanın hareketlerine bağlı olarak oluşmaktadır. Dünyanın kendi etrafında ve güneşin etrafında dönmesine bağlı olarak aydınlanma çemberinin oluştuğunu söylemek mümkündür. Dünyanın bir tarafı güneş ışınlarını alırken bir tarafı da karanlıkta kalmaktadır. Aydınlanma çemberi coğrafyada sıklıkla karşılaşılan konular arasında yer almaktadır. Aydınlanma çemberi en fazla kutup dairelerine kadar inmektedir. Hiç bir zaman kutup dairelerinden daha aşağıya inmez.

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 Aydınlanma çemberi 21 Haziran ile 21 Aralık tarihlerinde kutup dairelerini teğet geçerler. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise kutup noktalarından teğet geçtiklerini söylemek mümkündür.

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