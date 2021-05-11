Aydın'ın alan kodu kaçtır? Aydın telefon kodu hakkında bilgi

Türkiye'deki her şehirde olduğu gibi Aydın şehrinin de telefon kodu bulunmaktadır. Bu kod ile beraber Aydın'ın merkezi ve ilçelere üzerinden farklı yerlere bağlantı kurmak oldukça kolay. Alan kodunu öğrenmeniz ile beraber aynı zamanda telefon numarasını girerek iletişim kurabilirsiniz.

Aydın'ın Alan Kodu Kaçtır?

Aydın özellikle Turizm açısından Türkiye'nin en önemli ve güzel şehirleri içerisinde yer alır. Özellikle sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünya çapında şöhret sahibi olan Kuşadası, Aydın ilçesine bağlı bir ilçedir. Aynı zamanda bir geçiş şehri olması ile beraber bağlantı üzerinden, ticari açıdan da Aydın yaygın kullanılır. Bu doğrultuda Aydın ile iletişim yoğun şekilde gerçekleşirken, sabit hatlar için mutlaka alan kodunu bilmek gerekir.

Aydın şehrinin alan kodu 0256’dır. Herhangi bir sebepten dolayı Aydın şehrine ulaşım sağlamak için, numarayı tuşlamadan önce alan kodunu girmek gerekir. Yani öncelikle 256 numarasını giriş yaptıktan sonra, ilçe kodu gerilerek sabit numara tuşlanmalıdır. Böylece arzu edilen yere rahatlıkla bağlantı kurulabilir ve iletişim sağlanabilir. Özellikle yaz ayları için rezervasyon söz konusu olduğunda turizm açısından, 0256 kodu ile Aydın şehre ulaşım sağlayabilirsiniz.