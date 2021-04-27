Aydın plaka kodu kaçtır? Aydın ve ilçelerinin plaka harfleri
Motosikletten tıra her türlü araç üzerinde ön ve arka kısımlarda olmak üzere plakalar bulunur. Bu plakalarda da aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren plaka kodları yer alır. Bu plaka kodları araç plakasının ilk iki hanesinde yazılı durumdadır. Sizin için Aydın plaka kodu kaçtır? Aydın ve ilçelerinin plaka harflerini detaylarıyla derledik.
Aydın ili plaka kodu, kişiler tarafından oldukça fazla merak edilmekte ve aynı zamanda da araştırılmaktadır.
Aydın Plaka Kodu Kaçtır?
Aydın ile alakalı olarak çok fazla kişi tarafından merak edilen konulardan biri de bu ilin plaka kodunun kaç olduğudur. Aydın ili plaka kodu 09'dur. Plakalarında 09 kodu bulunan araçlar Aydın iline kayıtlı olan araçlardır. Bu doğrultuda 09 numarasının çoğunlukta olduğu bir yere gittiğinizde o yerin Aydın ili sınırları içinde olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz.
Aydın ve İlçelerinin Plaka Harfleri Neler?
Aydın merkez ilçesi dahil olmak üzere 18 ilçeye sahip olan bir ildir. Bu ilçelerin hepsi Aydın iline ait olan plaka koduna sahiptir. Aynı zamanda merkez ilçe dahil olmak üzere 15 ilçesinin kendisine özel plaka kodu bulunmaktadır. Aydın merkez ilçesi ve diğer 15 ilçenin kendisine özel harfleri aşağıda listelenmiştir.
Aydın merkez ilçesinin özel plaka harfleri:
- 09 EA 001 - 09 EZ 999
- 09 AZ 999 - 09 AC 001
- 09 FA 001 - 09 DA 001
- 09 AZZ 99 - 09 AAB 01
- 09 DZ 999 - 09 FZ 999
- 09 T 2000 - 09 KA 001
- 09 KZ 999 - 09 M 0001
- 09 M 1500 - 09 P 0001
- 09 MA 001 - 09 MZ 999
- 09 HZ 999 - 09 N 0001
- 09 HA 001 - 09 N 999
- 09 P 1500 - 09 T 0001
- 09 ÖZEL 100 - 09 ÖZEL 001
Aydın ilinin Bozdoğan ilçesinin özel plaka harfleri :
- 09 B 9999 - 09 T 8001
- 09 B 0001- 09 P 7001
- 09 E 0001 - 09 M 7001
- 09 E 9999 - 09 M 7250
- 09 P 7250 - 09 T 8500
- 09 ÖZEL 600 - 09 ÖZEL 551
Aydın ilinin Didim ilçesinin özel plaka harfleri :
- 09 YA 001 - 09 M 6750
- 09 YZ 999 - 09 M 6251
- 09 D 9999 - 09 D 0001
- 09 P 6750 - 09 P 6251
- 09 T 7001 - 09 T 7500
- 09 ÖZEL 500 - 09 ÖZEL 451
Aydın ilinin İncirliova ilçesinin özel plaka harfleri:
- 09 UA 001 - 09 UZ 999
- 09 M 5501 - 09 M 6000
- 09 T 6500 - 09 P 5501
- 09 P 6000 - 09 T 6001
- 09 ÖZEL 400 - 09 ÖZEL 351
Aydın ilinin Kuyucak ilçesinin özel plaka harfleri:
- 09 T 8501 - 09 T 9000
- 09 F 0001 - 09 F 9999
- 09 M 7251 - 09 P 7500
- 09 M 7500 - 09 P 7251
- 09 V 9999 - 09 V 0001
- 09 ÖZEL 650 - 09 ÖZEL 601
Aydın ilinin Karacasu ilçesinin özel plaka harfleri :
- 09 T 9300 - 09 P 7501
- 09 H 0001 - 09 H 9999
- 09 M 7501 - 09 M 7750
- 09 P 7750 - 09 T 9001
- 09 ÖZEL 700 - 09 ÖZEL 651
Aydın ilinin Kuşadası ilçesinin özel plaka harfleri :
- 09 L 0001 - 09 L 9999
- 09 K 0001 - 09 T 4001
- 09 BA 001 - 09 BZ 999
- 09 BZZ 99 - 09 BAA 01
- 09 K 9999 - 09 M 3501
- 09 M 4500 - 09 P 3501
- 09 P 4500 - 09 T 5000
- 09 ÖZEL 250 - 09 ÖZEL 201
Aydın ilinin Çine ilçesinin özel plaka harfleri :
- 09 T 5001 - 09 M 4501
- 09 LZ 999 - 09 LA 001
- 09 M 5000 - 09 T 5500
- 09 P 4501 - 09 P 5000
- 09 ÖZEL 300 - 09 ÖZEL 251
Aydın ilinin Söke ilçesinin özel plaka harfleri :
- 09 T 4000 - 09 S 0001
- 09 JZ 999 - 09 JA 001
- 09 P 2501 - 09 M 2501
- 09 M 3500 - 09 P 3500
- 09 SA 001 - 09 SZ 999
- 09 S 9999 - 09 T 3001
- 09 ÖZEL 200 - 09 ÖZEL 151
Aydın ilinin Nazilli ilçesinin özel plaka harfleri :
- 09 T 2001 - 09 T 3000
- 09 M 1501 - 09 NA 001
- 09 NZ 999 - 09 M 2500
- 09 PA 001 - 09 RZ 999
- 09 N 2500 - 09 N 1501
- 09 R 9999 - 09 P 1501
- 09 P 2500 - 09 RA 001
- 09 RZ 999 - 09 R 0001
- 09 ÖZEL 150 - 09 ÖZEL 101
Aydın ilinin Germencik ilçesinin özel plaka harfleri :
- 09 TZ 999 - 09 M 5001
- 09 M 5500 - 09 P 5001
- 09 P 5500 - 09 T 5501
- 09 T 6000 - 09 TA 001
- 09 ÖZEL 350 - 09 ÖZEL 301
Aydın ilinin Buharkent ilçesinin özel plaka harfleri :
- 09 ZZ 999 - 09 T 7501
- 09 M 7000 - 09 M 6751
- 09 P 6751 - 09 P 7000
- 09 T 8000 - 09 ZA 001
- 09 ÖZEL 550 - 09 ÖZEL 501
Aydın ilinin Koçarlı ilçesinin özel plaka harfleri :
- 09 VZ 999 - 09 T 6501
- 09 M 6250 - 09 M 6001
- 09 T 7000 - 09 P 6001
- 09 P 6250 - 09 VA 001
- 09 ÖZEL 401 - 09 ÖZEL 450
Aydın ilinin Köşk ilçesinin özel plaka harfleri :
- 09 T 9501 - 09 T 9750
- 09 P 8001 - 09 U 9999
- 09 M 8001 - 09 M 8250
- 09 P 8250 - 09 U 0001
- 09 ÖZEL 800 - 09 ÖZEL 751
Aydın ilinin Yenipazar ilçesinin özel plaka harfleri :
- 09 M 7751 - 09 Y 0001
- 09 Y 9999 - 09 P 7751
- 09 P 8000 - 09 T 9301
- 09 T 9500 - 09 M 8000
- 09 ÖZEL 750 - 09 ÖZEL 701