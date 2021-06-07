Aydın lise taban puanları 2021! Aydın LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Aydın'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Tercih yaparken bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Aydın'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik

AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 472,9044 0,48 0,01 AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 459,8948 1,09 0,1 AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 437,7996 2,79 0,63 AYDIN / EFELER / Aydın Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 418,9472 4,94 0,5 AYDIN / EFELER / Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 401,673 7,56 3,87 AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 391,4835 9,44 1,15 AYDIN / SÖKE / Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 382,3966 11,33 2,43

AYDIN / KUŞADASI / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 381,3034 11,56 1,8 AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 378,9199 12,09 6,77 AYDIN / EFELER / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 372,4666 13,63 1,04 AYDIN / DİDİM / Esra Karakaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 369,792 14,28 2,25 AYDIN / NAZİLLİ / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 366,8393 15,03 0,39 AYDIN / ÇİNE / Çine Madran Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 364,9231 15,53 4,11 AYDIN / ÇİNE / Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,4605 29,22 15,8 AYDIN / EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 296,286 38,76 15,46 AYDIN / EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 294,9431 39,35 9,8 AYDIN / DİDİM / Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,6228 49,62 15,66 AYDIN / EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 268,4395 52,39 26,36 AYDIN / EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 268,3954 52,42 15,43 AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 261,1588 56,49 15,78 AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 255,4428 59,88 18,03 AYDIN / SÖKE / Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 174,5516 99,26 13,61





