Aydın lise taban puanları 2021! Aydın LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Aydın'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Tercih yaparken bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Aydın'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
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|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|472,9044
|0,48
|0,01
|AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|459,8948
|1,09
|0,1
|AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|437,7996
|2,79
|0,63
|AYDIN / EFELER / Aydın Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|418,9472
|4,94
|0,5
|AYDIN / EFELER / Aydın Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|401,673
|7,56
|3,87
|AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|391,4835
|9,44
|1,15
|AYDIN / SÖKE / Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|382,3966
|11,33
|2,43
|AYDIN / KUŞADASI / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|381,3034
|11,56
|1,8
|AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|378,9199
|12,09
|6,77
|AYDIN / EFELER / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|372,4666
|13,63
|1,04
|AYDIN / DİDİM / Esra Karakaya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|369,792
|14,28
|2,25
|AYDIN / NAZİLLİ / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|366,8393
|15,03
|0,39
|AYDIN / ÇİNE / Çine Madran Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|364,9231
|15,53
|4,11
|AYDIN / ÇİNE / Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,4605
|29,22
|15,8
|AYDIN / EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|296,286
|38,76
|15,46
|AYDIN / EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|294,9431
|39,35
|9,8
|AYDIN / DİDİM / Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|273,6228
|49,62
|15,66
|AYDIN / EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|268,4395
|52,39
|26,36
|AYDIN / EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|268,3954
|52,42
|15,43
|AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|261,1588
|56,49
|15,78
|AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|255,4428
|59,88
|18,03
|AYDIN / SÖKE / Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|174,5516
|99,26
|13,61