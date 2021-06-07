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HaberlerEğitim HaberleriAydın lise taban puanları 2021! Aydın LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 07.06.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Aydın lise taban puanları 2021! Aydın LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Aydın lise taban puanları 2021! Aydın LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS'ye giren öğrenciler verdikleri net cevaplar sonucu alabilecekleri puana göre taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Aydın'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda elde ettikleri yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Aydın LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Aydın'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Tercih yaparken bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Aydın'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
AYDIN / EFELER / Aydın Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120472,90440,480,01
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120459,89481,090,1
AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120437,79962,790,63
AYDIN / EFELER / Aydın LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce210418,94724,940,5
AYDIN / EFELER / Aydın Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce90401,6737,563,87
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216391,48359,441,15
AYDIN / SÖKE / Söke Yavuz Selim Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150382,396611,332,43
AYDIN / KUŞADASI / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150381,303411,561,8
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120378,919912,096,77
AYDIN / EFELER / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120372,466613,631,04
AYDIN / DİDİM / Esra Karakaya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150369,79214,282,25
AYDIN / NAZİLLİ / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120366,839315,030,39
AYDIN / ÇİNE / Çine Madran Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120364,923115,534,11
AYDIN / ÇİNE / Çine Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30320,460529,2215,8
AYDIN / EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60296,28638,7615,46
AYDIN / EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30294,943139,359,8
AYDIN / DİDİM / Didim Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30273,622849,6215,66
AYDIN / EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30268,439552,3926,36
AYDIN / EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60268,395452,4215,43
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60261,158856,4915,78
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30255,442859,8818,03
AYDIN / SÖKE / Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90174,551699,2613,61



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