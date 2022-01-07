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Ayçiçeği nasıl yazılır? Ayçiçeği kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Ayçiçeği nasıl yazılır Ayçiçeği kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Türkçe, tüm dillerden ve medeniyetlerden etkilenerek zenginleşmiştir. Bunun sonucunda dilimize farklı dillerden pek çok kelime de geçmiştir. Fakat bu kelimelerin yazımı ile ilgili bazı zamanlarda tereddüte düşebiliyoruz. TDK sitesinde yer alan en çok yapılan yanlışlar bölümünde bu kelimelere yer veriliyor. Ayçiçeği nasıl yazılır sizler için derledik.

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Ayçiçeği kelimesinin yazılışı, TDK’nın güncel web adresinde yayınlanan en çok yapılan yanlışlar arasında sıkça yer alıyor.

 Ayçiçeği Nasıl Yazılır?

 Ayçiçeği kelimesinin yazılışı konusunda çoğu zaman hata yapılıyor. Pek çok kişi bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı no yazılması gerektiğini merak ediyor ve araştırıyor. Dilimizde ayçiçeği kelimesi bitişik olarak yazılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için TDK sözlüğünün güncel web adresi üzerinden inceleyebilirsiniz. Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeler arasında yer alan ayçiçeğinin yazılışı ile ilgili çoğu zaman yanlışlık yapılıyor. Bu nedenle de bu kelimelerin doğru yazılışını bilmek gerekiyor.

 Ayçiçeği Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Ayçiçeği kelimesi, en çok yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu nedenle ayçiçeği kelimesinin doğru yazılışı sıkça TDK sözlüğünde ve internette araştırılıyor. Ayçiçeği kelimesi TDK güncel yazım kılavuzuna göre bitişik bir şekilde yazılması gereken kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin “ay çiçeği” şeklinde ayrı yazılması ise yanlıştır. Bu nedenle yazım yanlışı yapmamak için de bu kelimeyi bitişik yazmak oldukça önemlidir.

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