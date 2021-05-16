Ayastefanos Antlaşması Nedir? Ayastefanos Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Ayastefanos Antlaşması ile birlikte neredeyse Osmanlı devleti topraklarının 3 de birini kayıp etmiştir. Özellikle bu kadar fazla toprak kaybı neticesinde batılı devletler olaya müdahil olmaya hazırlanmışlardır.

Ayastefanos Antlaşması Nedir?

Osmanlı devleti son yıllarında doğru birçok toprak kaybı yaşamıştır. Bu toprak kayıplarının arkasında dolaylı yoldan Rusya yer almaktadır. Özellikle Rusların sıcak denizlere inme politikalarından dolayı bu tarz hareketler içinde bulundukları bilinmektedir. 93 harbi olarak bilinen savaşın ardından Osmanlı devleti birçok toprak kaybetmiş ve Ruslar İstanbul sınırına kadar gelmiştir.

Yol boyunca birçok köy ve oba yakan Rus halkı Osmanlı devletini bir barış anlaşması imzalamak zorunda bırakmıştır. Bu anlaşma Ayastefanos Antlaşması olarak bilinmektedir. Fakat Ayastefanos Antlaşması çok ağır koşulları olduğu için asla hayat geçmemiştir. Bunun yerine batılı güçler tarafından alternatif bir anlaşma önerilmiştir.

Ayastefanos Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Ayastefanos Antlaşması Osmanlı devleti ile Rusya arasına yapılan bir anlaşma olarak bilinmektedir. Fakat anlaşma birçok devlet ve birçok meclis tarafında yok hükmünde görülmüştür. Bu nedenle hiçbir zaman hayata geçmemiş bir anlaşma olmaktadır.

Ayastefanos Antlaşması Tarihi ve Özeti

Ayastefanos Antlaşması 3 Mart 2878 yılında yapılan bir anlaşma olarak bilinmektedir. Anlaşmaya birçok devlet büyüğü ve birçok tercüman katılmıştır. Anlaşma oldukça ağır koşulları olan bir anlaşmadır. Bu nedenle İngiltere ve Fransa tarafında tepkiler almıştır.

Ayastefanos Antlaşması Maddeleri

Ayastefanos Antlaşması maddeleri oldukça ağır maddeler olarak bilinmektedir. Batılı pek çok devletin müdahalesi ile bu anlaşma rafa kalkmış ve asla uygulanmamıştır. Anlaşma maddeleri şöyle olmaktadır.

Bosna Hersek iç işlerinde herhangi bir devlet bağlı olmadan tamamen bağımsız olacaktır.

Romanya Sırbistan ve Karadağ bütün sınırları Osmanlı aleyhine genişletilecek ve yeni bağımsızlık verilecektir.

Batıda büyük bir Bulgaristan Krallığı kurulması kararlaştırılıp kralları sınırları Arnavutluk’tan batı ve doğu Trakya’yı içine alçaktır.

Osmanlı Devleti savaş tazminatı verecektir. Bu verilen savaş tazminatı yaklaşık olarak 245 milyon ruble altın olarak temin edilecektir.

Teselya adası koşulsuz şartsız Yunanistan'a teslim edilecektir.

Bulgaristan için asiller tarafından yeni bir Bulgar anayasası hazırlanacaktır.

Boğazlar savaş ve barış fark emeksizinizin her zaman tüm gemilerin geçişi için açık olacaktır.

Ermenistan ve Girit için yeni ve daha kapsamlı ıslahatlar yapılmak zorundadır.

Ardahan, Artvin, Kars, Doğubayazıt, Eleşkirt ve Batum artık Rus çarlığı toprakları olarak kabul edilmektedir.

Ayastefanos Antlaşması Önemi

Ayastefanos Antlaşması ile Osmanlı devleti resmen ve ezici şekilde Rus çarlığına karşı mağlup olmuştur. Bu durum karşısında Osmanlı topraklarını pay edildiğini gören Avrupalı devletler Osmanlıya yardım etmektedir. Ve yeni ve daha çok etkili bir anlaşma imzalamak istemektedir.

Batı ve Doğu Trakya’nın ele geçirilmesi ve Bulgar karalığı kurulmak istememesi en önemli madde olmaktadır. Çünkü direkt bu madde Bulgarlar aracılığı ile Osmanlı bağımsızlığını tehdit etmektedir.

Ayastefanos Antlaşması Sonuçları

Ayastefanos Antlaşması sonucunda birçok batılı devlet bu anlaşmaya tepki göstermiştir. Ayrıca anlaşma maddeleri de oldukça ağır bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda oldukça fazla toprak kaybeden Osmanlı devleti için daha tehlikeli ve yıkım getiren günler gelmektedir. Ayastefanos Antlaşması asla yürürlüğe girilmeyen ilk anlaşma olmuştur.