Ayaşlı Ve Kiracıları kitabını kim yazmıştır? Ayaşlı Ve Kiracıları kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Ayaşlı ve Kiracıları, Türk toplumunun yaşamış olduğu değerlerin çöküşü, bozulma ve yozlaşmayı anlatır. Memduh Şevket Esendal tarafından kaleme alınmıştır.

Ayaşlı ve Kiracıları Kitabı Konusu ve Anafikri

Otobiyografik bir romandır. Genel manada, roman Ayaşlı’nın dokuz odalı dairesindeki yaşamı, bu hayatı paylaşan insanlar arasındaki iletişimleri, değer yargılarını ortaya koyar. Anafikir biçiminde ise insanlar hayatta hiç ummadıkları noktalarda hiç ummadıkları olaylarla karşılaşabilirler.

Ayaşlı ve Kiracıları Kitabını Kim Yazmıştır?

Memduh Şevket Esendal'ın Ayaşlı ve Kiracıları (1934) kitabı, Cumhuriyet sonrası Ankara'sında bir daire katının dokuz odasında oturanların günlük hayatlarından ve birbirleriyle olan ilişkilerinden kesitler vermektedir.

Ankara'nın kuruluş senelerinden, yıkılan bir düzenden yeni bir toplum merkezine geçmenin sarsıntıları arasında bocalayan "küçük insanlar"ın hayatlarını duru ve yalın bir dille anlatmaya çalışmaktadır.

Ayaşlı ve Kiracıları Özet

Anlatıcı’nın evde en yakın olduğu bireyler, ağabeyinin arkadaşı olması sebebiyle daha önceden de tanıştığı Hasan Bey ve yedi numarada oturmakta olan Turan Hanım olur. Anlatıcı, evinde kumar partileri düzenlemekte olan ve aslında evli olan Turan Hanım ile bir iletişim yaşamaya başlar, ancak bu ilişki sürekli kendisini evlendirmek istemekte olan yakın arkadaşı Dr. Fahri aracılığıyla tekrar tekrar eleştirilir.

Anlatıcı’nın bu süreçte yaşamı, Turan Hanım’ın evindeki eğlenceler ile, Dr. Fahri ile yaptığı evlilik konuşmaları ile ve bankadaki pozisyonu sebebiyle kendisinden birilerine iş bulmasını isteyen kişilerle uğraşmakla geçer.

Ayaşlı’nın evindeki bu hayat, art arda yaşanan birkaç olay sebebiyle değişmeye başlar. İlk olarak Ayaşlı ile kavga eden Turan ve kocası evden ayrılmaktadır, daha sonra da Hasan Bey yaşamı kaybeder.

Bu yaşananlardan sonra odasında ve evde daha az zaman geçirmeye başlayan Anlatıcı, romanın en başlarından beri devam eden evlilik ve aşk hususlarında daha çok düşünmeye başlar. Arkadaşı Dr. Fahri’nin devamlı kendisine uygun bir eş biçiminde önerdiği Melek Hanım’a aşık olduğunu fark ettiği sebepten, önce ikisinin nişanlanmasını sağlamaktadır, daha sonra kendisi de Hasan Bey’in hastalığı aşamasında tanıştığı kızıyla, Selime Hanım’la nişanlanmış olur.

Roman, Fahri ve Anlatıcı’nın ortak bir düğün ile evlenmesi ile sonuca ulaşır. Son pek çok sayfa, Anlatıcı’nın Selime ile evlilik yaşamına ve Ayaşlı İbrahim Efendi’nin evden çıkmasına ayrılmaktadır. Bu insanları bir araya getirmekte olan evi bir başkasına devretmiş olan Ayaşlı İbrahim Efendi’nin ölümü ve Hasan Bey’in yanına gömülme durumu ile roman sona erer.

Ayaşlı ve Kiracıları Karakterleri

Halide: Kimsesiz, esmerce soluk benizli bir kişidir.

Faika: 18 yaşlarında şımarık kızın biridir. Ufacık tefecik biridir.

Şoför Fuat: Faika'nın kocası olarak gözükür. Kısa boylu, karısı gibi ufak, açıkgöz ve birazda çapkın kişidir.

Hasan Bey: Gayet dürüst ve samimi bir arkadaştır. Yazarın abisinin arkadaşı olarak gözükür.

Ayaşlı: Asıl adı İbrahim'dir. Anlatıcının ev sahibidir ve de Faika'nın üvey babasıdır.

Şefik Bey: Orta boyu olan, şişmanca ve temizliğine dikkat etmeyen kişidir. Arnavut bir baba ve Lübnanlı Arap bir anneden dünyaya gelmiştir.

İffet Hanım ve Kocası: Sürekli tartışmakta olan bir çifttir.

Turan Hanım ve Kocası: Bu çift ise kumar hastasıdırlar. Devamlı evlerine birilerini alıp kumar oynamaktadırlar.

Fahri: Yazarın en samimi dosttur ve doktordur.

Selime: Hasan Bey'in kızıdır daha sonralarında ise yazarla evlenmiştir.