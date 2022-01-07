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Ayaküstü nasıl yazılır? Ayaküstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Ayaküstü nasıl yazılır Ayaküstü kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Öz Türkçe bir sözcük olan ayaküstü, ayak ve üstü kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Ayaküstü, bir yere oturmadan, kısa süreli konuşmalar için kullanılan kalıp ifadelerden biridir. Bu kelime, çabuk ve hiç zaman kaybetmeden anlamında da kullanılır. TDK'ya göre ayaküstü nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa bitişik mi? Merak eden okurlar için örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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Türkçede ''üstü'' kelimesiyle oluşturulan birçok birleşik isim hem zaman hem de yer bildirmek için kullanılır. O kelimelerden bazıları ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Akşamüstü 2- Suçüstü 3- Yüzüstü 4- Sırtüstü 5- Gerçeküstü 6- Kalburüstü 7- Olağanüstü 8- Doğaüstü

 Ayaküstü Nasıl Yazılır?

 Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sık sık kullandığımız ayaküstü kelimesi, iki farklı anlama gelir. Genellikle sohbet için kullanılan bu kelime, bir yere oturmadan anlamına gelir. Bu kelime aynı zamanda gelişigüzel, öylesine, üzerinde fazla düşünmeden manasında da kullanılır.

 Ayaküstü kelimesinin doğru yazımı ise aşağıdaki gibidir.

 AYAKÜSTÜ

 Ayaküstü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Türkçe dil bilgisi kurallarına göre, birleşik isimlerin tamamı ayrı değil bitişik yazılır. Bu nedenle ayaküstü kelimesinin doğru yazılışı da şu şekilde olmalıdır.

 AYAKÜSTÜ - Doğru Kullanım

 AYAK ÜSTÜ - Yanlış Kullanım

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 Ayaküstü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Onunla en son geçen hafta, cumartesi günü ayaküstü laflamıştık.

 (Doğru Kullanım)

 2- Evden çıkmadan önce ayak üstü bir şeyler atıştırmıştım.

 (Yanlış Kullanım)

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