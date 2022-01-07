Ayaküstü nasıl yazılır? Ayaküstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Türkçede ''üstü'' kelimesiyle oluşturulan birçok birleşik isim hem zaman hem de yer bildirmek için kullanılır. O kelimelerden bazıları ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Akşamüstü 2- Suçüstü 3- Yüzüstü 4- Sırtüstü 5- Gerçeküstü 6- Kalburüstü 7- Olağanüstü 8- Doğaüstü

Ayaküstü Nasıl Yazılır?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sık sık kullandığımız ayaküstü kelimesi, iki farklı anlama gelir. Genellikle sohbet için kullanılan bu kelime, bir yere oturmadan anlamına gelir. Bu kelime aynı zamanda gelişigüzel, öylesine, üzerinde fazla düşünmeden manasında da kullanılır.

Ayaküstü kelimesinin doğru yazımı ise aşağıdaki gibidir.

AYAKÜSTÜ

Ayaküstü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre, birleşik isimlerin tamamı ayrı değil bitişik yazılır. Bu nedenle ayaküstü kelimesinin doğru yazılışı da şu şekilde olmalıdır.

AYAKÜSTÜ - Doğru Kullanım

AYAK ÜSTÜ - Yanlış Kullanım

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Ayaküstü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Onunla en son geçen hafta, cumartesi günü ayaküstü laflamıştık.

(Doğru Kullanım)

2- Evden çıkmadan önce ayak üstü bir şeyler atıştırmıştım.

(Yanlış Kullanım)