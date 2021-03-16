MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Deyimler ve Anlamları Haberleri Ayaklı Kütüphane ne demek? Ayaklı Kütüphane deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
GeriDeyimler ve Anlamları Ayaklı Kütüphane ne demek? Ayaklı Kütüphane deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 16.03.2021 - 02:47 | Son Güncelleme:

Ayaklı Kütüphane ne demek? Ayaklı Kütüphane deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayaklı Kütüphane ne demek? Ayaklı Kütüphane deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ayaklı Kütüphane deyimi, çok kitap okuyan ve farklı konularda bilgi sahibi olan kişiler için kullanılır. Düşünceleriyle insanları etkileyen bireyler de bu deyim ile tanımlanır. Ayaklı Kütüphane ne demek? Kimlere ayaklı kütüphane denir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.

Bu söz ile eş anlamlı olan birçok deyim günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu deyimlerin başında Kitap Kurdu geliyor.

 Ayaklı Kütüphane Ne Demek?

 Ayaklı kütüphane, ortalamanın üstünde kitap okumuş, ilim sahibi kimse demektir. Akıl Hocası bu deyim ile yakın anlamlıdır.

 Ayaklı Kütüphane Deyiminin Anlamı (TDK)

  1. Anlam: Zamanının çoğunu kitap okuyarak ve yeni şeyler öğrenerek geçiren kimse.
  2. Anlam: Fikirleriyle etrafındaki insanlara yol gösteren, kanaat önderi.
  3. Anlam: Öğrendiklerini başka insanlarla paylaşarak onların da bilgilenmesini sağlayan kişi.

 Ayaklı Kütüphane Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Hemen hemen her konuda bilgisi olan biri. Adeta ayaklı kütüphane.

 2- Bir ayaklı kütüphane olan Hikmet abi ile filozoflar hakkında saatlerce konuşabilirim.

 3- Annem ve babam her zaman benim bir ayaklı kütüphane olduğumu söyler.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi