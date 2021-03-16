Ayaklı Kütüphane ne demek? Ayaklı Kütüphane deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu söz ile eş anlamlı olan birçok deyim günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu deyimlerin başında Kitap Kurdu geliyor.

Ayaklı Kütüphane Ne Demek?

Ayaklı kütüphane, ortalamanın üstünde kitap okumuş, ilim sahibi kimse demektir. Akıl Hocası bu deyim ile yakın anlamlıdır.

Ayaklı Kütüphane Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlam: Zamanının çoğunu kitap okuyarak ve yeni şeyler öğrenerek geçiren kimse. Anlam: Fikirleriyle etrafındaki insanlara yol gösteren, kanaat önderi. Anlam: Öğrendiklerini başka insanlarla paylaşarak onların da bilgilenmesini sağlayan kişi.

Ayaklı Kütüphane Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Hemen hemen her konuda bilgisi olan biri. Adeta ayaklı kütüphane.

2- Bir ayaklı kütüphane olan Hikmet abi ile filozoflar hakkında saatlerce konuşabilirim.

3- Annem ve babam her zaman benim bir ayaklı kütüphane olduğumu söyler.