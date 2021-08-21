Ayaklar Neden Şişer? Yolculukta, Yazın, Hamilelikte Ve Doğumdan Sonra Ayakların Şişme Nedenleri

Günümüzde kadınlar ve erkekler cinsiyet ayrımı yapmadan ayak şişmesi sorunuyla uğraşmaktadır. Özellikle kadınlar gebelik dönemlerinin çeşitli süreçlerinde ayak şişmesine maruz kalmaktadır. Bunun pek çok nedeni olabilmektedir.

Ayaklarda Neden Şişme Olur?

Ayaklarda şişme bazı dönemlerde bazı olaylardan dolayı olabilmektedir. Bu dönemlerden en önemlisi ise yaz sıcaklarının olduğu yaz aylarıdır.

Fazla hareketsiz kalan yolculuklarda ayaklarda şişme olabilmektedir. Yaz sıcaklarında, gebelikte, gebelikten sonra bir dönem, fazla ayakta kalmaktan dolayı ayaklarda şişmeler oluşabilmektedir. Elbette ki bazı farklı hastalıkların vücutta varlığı da ayakları olumsuz etkilemekte ve şişme yapabilmektedir.

Yolculukta Ayakların Şişme Nedenleri Nelerdir?

Yolculukta bireyler gerek otomobil gerekse uçak olsun çeşitli yolculuk araçlarında genelde oturarak yolculuklarını geçirmektedir.

Bu oturma süresi ne kadar uzarsa ayaklar aşağıya salınık bir şekilde sürekli durduğu için şişme yapmaktadır. Yolculukta en çok yorulan bölge aslında durmasına rağmen ayaklardır. Şişme de bu yorgunluğun yan etkisidir. Yolculuktan sonra biraz hareket yapılması ve dinlenilmesi ayaklardaki şişmeyi yok edecektir. Yolculukta ayak şişmesi eğer başka bir sorun yok ise geçici bir durumdur.

Yazın Ayakların Şişme Nedenleri Nelerdir?

Bilindiği gibi yaz dönemi oldukça sıcak geçmektedir. Sıcak zamanlarda da dokularda su toplaması meydana gelmektedir. Bu da özellikle ayaklarda şişme yapmaktadır.

Sıcak dönemlerde yüksek sıcaklığa bağlı olarak terleme, damarlarda genişleme, sıvı ihtiyacı, vücutta tuz birikmesi hem ayaklarda hem de ellerde geçici şişmelere neden olabilmektedir.

Hamilelikte ve Doğumdan Sonra Ayakların Şişme Nedenleri

Hamilelik ve doğum sonrası süreç birbiriyle bağlantılı olan fakat ayrı iki dönemi kapsamaktadır. Birbiriyle bağlantılı dönemler olduğu için de ayak şişmesi aynı başlık altında ayrı olarak anlatılacaktır.

İşte hamilelikte ayak şişmesi nedenleri şöyle sıralanmaktadır:

Yeterince su içmemek

Uzun süre ayakta kalmak

Düzenli beslenmemek

Yeterli beslenmemek

Uzun süre ayaklar aşağıda oturmak

Beslenmede protein eksikliği

Fazla tuzlu besinler tüketmek

Hamileyken şişen bu ayaklar doğumdan sonra da bir süre devam etmektedir. Hamileyken şişen ayaklar yukarıdaki sebeplerden dolayı ayak ve bileklerde ödeme neden olur. Bilindiği gibi ödem dokularda artan sıvı birikmesidir. Hamilelikte oluşan bu ödem de gebelikten sonra hemen atılamaz. Dolayısıyla gebelikten sonra ödem atılana kadar ayaklar şiş kalabilir.

Gebelikten sonra şişmeye neden olan bu ödem ise çeşitli gıdaların tüketilmesiyle kolayca atılabilir. Ananas, nar, salatalık, yoğurt, muz, kivi, yeşil çay gibi besinler ayaklardaki ödemi yok etmekte ve şişmeyi azaltmaktadır.

Aynı zamanda gebelikten sonra da dengeli beslenilmeli, işlenmiş gıda tüketimi azaltılmalı, bol su içilmeli, et tüketimi azaltılmalı, egzersiz yapılmalı, alkol, tütün ve kafein tüketilmemeli, çok oturmaktan kaçınılmalı, ayaklar yukarıda dinlendirilmeli, yürüyüş yapılmalı, masaj yapılmalı ve bitki çayları içilmeye devam edilmelidir.

Egzersiz ve beslenmeye dikkat edildiğinde gebelikten sonra geçici olabilecek ayak şişmesi yok edilebilmektedir.

Gebelikten sonra ayaklarda ödem ve şişme olması normal görülmektedir. Çünkü hamilelikten dolayı vücutta sıvı tutulması, sıvı artışı olabilmektedir. Aynı zamanda kandaki kimyasal değişiklikler fazla sıvıların dokulara kaçmasına neden olabilmektedir.

Bu durum sonucunda kan damar dışına kaçmaktadır. Bu da gebelik sonrası ödeme dolayısıyla ayak şişmesine neden olmaktadır.