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Ayakkabı bağcığı nasıl bağlanır? Bot ve spor ayakkabıların bağcıklarını pratik bağlama..

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Ayakkabı bağcığı nasıl bağlanır Bot ve spor ayakkabıların bağcıklarını pratik bağlama..

En karıştırılan aynı zamanda en çok merak edilen durumlar içerisinde ayakkabı bağlama gelir. Bu konuda birçok kişinin farklı bağlama yöntemleri olduğunu da söylemek mümkün. Peki, Ayakkabı bağcığı nasıl bağlanır? Bot ve spor ayakkabıların bağcıklarını pratik bağlama yöntemleri üzerine tüm detayları derledik.

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Özellikle yeni ayakkabı alındığı vakit bağcıklar düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir. Böylece çok daha sağlıklı ve rahat bir şekilde yürüme imkanı elde edilir. Aynı zamanda ayakkabılar doğru bağlama yöntemi üzerinden ayağın her kısmını etkin şekilde sarar.

 Ayakkabı Bağcığı Nasıl Bağlanır?

 Aşamalı olarak sırasıyla ele almak suretiyle ayakkabıların bağcıkları kolay bir şekilde bağlanabilir. Özellikle ilmek ilmek tüm bağcıklar sıralı biçimde deliklerden geçirilmelidir. Aksi takdirde istenilen rahatlık ayakkabıları üzerinden elde edilemez.

 - Öncelikle ayakkabının burnunu kişi kendine doğru çevirmelidir.

 - Daha sonra en alttaki deliklerden başlamak suretiyle bağcığın her iki ucu ilk sıradan geçirilmelidir.

 - Ardından çapraz şekilde bağcıklar karşılıklı deliklerden geçirilmelidir

 - Bu defa her iki bağcık dış taraftan içe doğru bir sonraki bağcıktan geçirilmelidir.

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 Bu şekilde devam etmek suretiyle bağcıklar düzgün bir görüntü altında bağlanabilir. Daha sonra hangi ayakkabı olursa olsun rahat bir şekilde giyilebilir ve kullanılabilir.

 Bot Ve Spor Ayakkabıların Bağcıklarını Pratik Bağlama

 Bağcık bağlama konusunda ister bot olsun ister spor ayakkabı birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Ancak özellikle bunlar içerisinde bazı yöntemler çok daha hızlı ve kolay bir şekilde bağcık bağlama imkanı veriyor. Tavşan kulağı bağlama yöntemi ise en kolayları içerisinde yer almaktadır. Bu konuda öncelikle bir düğüm atılması gerekir. Düğüm atıldıktan sonra bağcık ikiye katlanmak suretiyle tavşan kulağı haline getirilmelidir. Daha sonra diğer uzun kalan bağcık da aynı şekilde getirilmek suretiyle, iki kulağa güzel bir şekilde düğümlemek mümkündür. Özellikle çocuklara bağcık bağlama yöntemi öğretilirken en kolay yöntemler içerisinde yer aldığını söylemek gerekir.

 Ayakkabılar İçin Farklı Bağcık Bağlama Yöntemleri

 Birçok değişik isim üzerinden günümüzde farklı ayakkabı bağcık bağlama yöntemleri bulunmaktadır.

 - Tavşan kulağı bağlama tekniği

 - Çember tekniği üzerinden bağcık bağlama

 - Ayakkabı bağcıklarını gizleme yöntemleri

 Bu şekilde yukarıdaki yöntemlerin herhangi biri ayakkabıları bağlamak amaçlı kullanılabilir.

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