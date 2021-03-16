Ayak Üstü ne demek? Ayak Üstü deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ayak üstü deyimi o kadar fazla gündelik dile entegre olmuş bir kavramdır ki artık bir deyim olarak dahi görülmemektedir. Sıklıkla kullanılan bu deyimin TDK’de iki adet farklı anlamı bulunuyor.

Ayak Üstü Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

TDK’de iki adet anlamı bulunur. İlki; oturmadan, ayakta durarak ikincisi; acele olarak, kısa sürede anlamlarıdır.

Ayak Üstü Deyiminin Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Hayatımız için son derece mühim olan bu konuları seninle ayak üstü konuşacağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun!

Senaryo yazarı, ayak üstü yanıma uğradı ve bana yazmakta olduğu yeni oyunun konusu hakkında bir takım sorular sordu.

Nihayet kurum için ayak üstü alınan kararların yararlı olamayacağı herkes tarafından anlaşılabildi.

Seninle ayak üstü bir kahve içer, biraz sohbet eder ne dersin?