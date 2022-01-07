Ayak üstü nasıl yazılır? Ayak üstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Haberin Devamı

Ayaküstü kelimesinin bitişik mi yoksa ayrık mı yazıldığı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen pek çok insan bulunmaktadır. Bunun en önemli sebebi ise bu kelimenin Türkçe'mizde çok sık kullanılıyor olmasıdır. Bu sebeple ayak üstü kelimesinin doğru yazım şeklini öğrenmek oldukça önemlidir. Böylece gerekli durumlarda bu kelimeyi rahatlıkla doğru şekilde yazabilmek mümkün hale gelmektedir.

Ayak Üstü Nasıl Yazılır?

Türkçede ''üstü'' ile biten bir hayli fazla sayıda kelime varlığı söz konusudur. Bu kelimeler arasında en yaygın kullanılanları arasında: ''Akşamüstü'', ''Yüzüstü'', ''Suçüstü gibi kelimeler bulunur. Ayak üstü kelimesi de bunlar arasında yerini almaktadır.

Ayaküstü, diğer birleşik kelimelerde gibi bitişik şekilde yazılır. Bundan dolayı ''Ayak üstü'' şeklinde yazılışı yanlıştır. Doğru yazılış biçimi " ayaküstü" şeklindedir.

Haberin Devamı

Ayak Üstü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Ayak üstü kelimesinin TDK'ya göre yazılış biçimi " ayaküstü" şeklinde olmaktadır. Konun anlaşılması adına kelimenin cümle içinde kullanımına bir örnek verilmesi faydalı olacaktır:

- Onunla ayaküstü bir şeyler konuşup hemen işe gittim. (Doğru)

- Bu şekilde ayak üstü konuşarak olmaz, bir yerlerde oturup konuşalım. (Yanlış)