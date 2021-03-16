Ayak Diremek ne demek? Ayak Diremek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Türkçede inatçılık ve sabit fikirli olmak hakkında birçok deyim var. Bu deyimlerden günlük hayatta en sık kullanılanları şu şekilde sıralanabilir: İnadı Tutmak, Dediğim Dedik Olmak ve Damarı Tutmak.

Ayak Diremek Ne Demek?

Ayak diremek deyimi, kişinin bir konu hakkında verdiği kararı değiştirmemesi, aynı hatalı tutumu sürdürmesi demektir. Yeniliklere kapalı olan ve inatçı kişilerin davranışlarını tanımlarken de bu deyim kullanılır.

Ayak Diremek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: İnatlaşmak, kararından caymamak, yeni ve farklı şeylere kapalı olmak. Anlamı: Eleştirilere ve uyarılara rağmen aynı şekilde davranmaya devam etmek.

Ayak Diremek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- O da düşüncelerini değiştirmesi gerektiğini biliyor ama ayak diriyor.

2- Bu konu hakkında ayak diremek zaman kaybından başka bir şey değil.

3- Hemen hemen her konuda ayak direyen biri olduğu için bu kadar mutsuz.