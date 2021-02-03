Ayağını Yorganına Göre Uzat atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eskilerin tecrübeleri sonucunda ortaya çıkan ve günümüze kadar gelen sözlere atasözü denmektedir. Ayağını Yorganına Göre Uzat sözü de bir atasözüdür. Ülkemizde insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sebeple anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

Ayağını Yorganına Göre Uzat Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türkiye'de belki de en sık duyulan atasözlerinden biri ayağını yorganına göre uzattır. Bu cümlenin genel anlamı, kişilerin kazandıkları paralardan daha çok olacak şekilde harcama yapmamaları anlamına gelmektedir. İnsanlar eğer gelir ve gider dengesini ayarlayamazlarsa sıkıntıya düşerler. Bu sebeple öğüt maksadı ile bu cümle kullanılmaktadır. Kişiler gelir ve gider dengesini düzgün bir şekilde ayarlayamazlarsa sıkıntılar yaşarlar. Bu sebeple dikkat etmeleri gerekir.

Ayağını Yorganına Göre Uzat Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu şekilde harcama yapmaya devam etmemelisin, ayağını yorganına göre uzat.

Bu cümlede kişinin gelir ve gider dengesini düzgün yapması ve gerektiğinden fazla harcama yapmamasına dikkat çekilmektedir.