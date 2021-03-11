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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 11.03.2021 - 05:52 | Son Güncelleme:

Ayağını Sürümek ne demek? Ayağını Sürümek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

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Ayağını Sürümek ne demek? Ayağını Sürümek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Günlük konuşmalarımız arasında sık sık deyimlere yer veririz. Günlük olarak kullandığımız deyimlerden biri de “ayağını sürümek” deyimidir. Ayağını sürümek ne demektir? Ayağını sürümek deyiminin anlamı nedir? Ayağını sürümek deyimi cümle içinde nasıl kullanılır? İşte detaylar.

Deyimler halk arasında kullanılan sözlerdir. Ayağını sürümek de sıklıkla gündelik yaşamda duyulan, kullanılan bir deyimdir. Deyimler cümlelerde anlamları pekiştirir, var olan anlamı derinleştirirler. Bu nedenlerle sıklıkla deyimleri kullanımı konuşmalarda, yazılarda görülmektedir.

 Ayağını Sürümek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

 Ayağını sürümek değiminin iki adet anlamı bulunmaktadır. Birincisi; verilen işin ağırdan alınması, ikincisi ise; gönderilen yere kişinin isteyerek gitmemesidir.

 Ayağını Sürümek Deyiminin Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Hoca bugünkü derse ayağını sürüyerek gelmiş gibi sanki.

Geçen akşam misafirliğe annemler ile birlikte ayak sürüyerek gittim, o kadar çok sıkıldım ki anlatamam.

Bazı hastalar doktora ayağını sürüyerek gidiyor, oysaki rahatsızlıkları var.

Sunum ödevlerini toplayıp hocaya iletmem gerekiyor ama bazı kişiler ayaklarını sürüyerek iş yapıyorlar hala ödevi bitirememişler.

Ayaklarını sürüyerek okula gidersen derslerden başarı elde etmen mümkün olmaz, derdi annem.

 

 

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