Ayağını Sürümek ne demek? Ayağını Sürümek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler halk arasında kullanılan sözlerdir. Ayağını sürümek de sıklıkla gündelik yaşamda duyulan, kullanılan bir deyimdir. Deyimler cümlelerde anlamları pekiştirir, var olan anlamı derinleştirirler. Bu nedenlerle sıklıkla deyimleri kullanımı konuşmalarda, yazılarda görülmektedir.

Ayağını Sürümek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Ayağını sürümek değiminin iki adet anlamı bulunmaktadır. Birincisi; verilen işin ağırdan alınması, ikincisi ise; gönderilen yere kişinin isteyerek gitmemesidir.

Ayağını Sürümek Deyiminin Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Hoca bugünkü derse ayağını sürüyerek gelmiş gibi sanki.

Geçen akşam misafirliğe annemler ile birlikte ayak sürüyerek gittim, o kadar çok sıkıldım ki anlatamam.

Bazı hastalar doktora ayağını sürüyerek gidiyor, oysaki rahatsızlıkları var.

Sunum ödevlerini toplayıp hocaya iletmem gerekiyor ama bazı kişiler ayaklarını sürüyerek iş yapıyorlar hala ödevi bitirememişler.

Ayaklarını sürüyerek okula gidersen derslerden başarı elde etmen mümkün olmaz, derdi annem.