Ayağını Kesmek ne demek? Ayağını Kesmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız deyimlerden biri de ayağını alıştırmaktır. Bir yere sürekli gitmek anlamına gelen Ayağını alıştırmak sözü, ayağını kesmek deyimiyle zıt anlamlıdır.

Ayağını Kesmek Ne Demek?

Ayağını kesmek deyimi, önceden gidilen bir yere artık hiç uğramamak demektir. Başkası için kullanıldığında vazgeçirmek ve ikna etmek anlamına gelir.

Ayağını Kesmek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre ayağını kesmek deyiminin 2 anlamı var.

Anlamı: Çeşitli nedenlerden ötürü eskiden gidilen bir yere artık uğramamak. Anlamı: Birini tehdit ederek bir yere gitmekten vazgeçirmek.

Ayağını Kesmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Eskiden sık sık gelen adam şimdi ne olduysa buradan ayağını kesti.

2- O kafe çok pahalı olduğu için oradan ayağımı kesmeye karar verdim.

3- Gözünü korkuttuğum için bu dükkandan ayağını kesti.