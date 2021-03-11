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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 11.03.2021 - 05:47 | Son Güncelleme:

Ayağını Denk Almak ne demek? Ayağını Denk Almak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

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Ayağını Denk Almak ne demek? Ayağını Denk Almak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyim, tüm kötü ihtimalleri düşünerek planlı programlı hareket etmek demektir. Bir uyarı ya da tehdit cümlesi olarak ''Ayağını Denk Al'' şeklinde de kullanılabilir. Ayağını denk almak deyimi ne anlama gelir? İşte, tüm detaylar.

Ayağını denk almak, sadece bugününü ve kendini değil, yarınını ve başkalarını düşünerek hareket etmek anlamına da gelir.

 Ayağını Denk Almak Ne Demek?

 Günlük hayatta sık sık kullandığımız ayağını denk almak deyimi, olası riskleri göz önünde bulundurarak mantık çerçevesinde hareket etmek ve dikkati olmak demektir. Birini belli başlı konularda ikaz etmek için de bu deyim kullanılır.

 Ayağını Denk Almak Deyiminin Anlamı (TDK)

  1. Anlamı: Harekete geçmeden ve konuşmadan önce uzun uzun düşünmek.
  2. Anlamı: Dilimize yerleşmiş bir uyarı ve tehdit cümlesi.

 Ayağını Denk Almak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Ayağımızı denk alırsak birikmiş borçlardan kısa sürede kurtuluruz.

 2- Funda ile doğru düzgün konuş ve ayağını denk al!

 3- Ayağını denk almayan insanlar er ya da geç pişman olacağı şeyler yaparlar.

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