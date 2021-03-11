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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 11.03.2021 - 05:46 | Son Güncelleme:

Ayağı Yerden Kesilmek ne demek? Ayağı Yerden Kesilmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

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Ayağı Yerden Kesilmek ne demek? Ayağı Yerden Kesilmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bir ifadenin süslenerek, ilgi çekici şekilde söylenme şekillerinden biri deyimlerdir. Deyimler kullanarak anlatılmak istenen ilgi çekici şekilde ifade edilir. Ayağı yerden kesilmek ne demek? Ayağı yerden kesilmek deyiminin anlamı nedir? Ayağı yerden kesilmek deyiminin cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte tüm detaylar.

Günlük hayatta insanlar konuşurlarken birçok kelime kullanırlar. Kullanılan kelimeler ile kurulan cümleler belirli anlamlar içerir. Bu anlamları daha güçlü kılabilmek için ya da anlamın daha ilgi çekici ifade edilebilmesi için deyimler kullanılabilir. Bu deyimlerden biri de ayağı yerden kesilmek deyimidir.

 Ayağı Yerden Kesilmek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

 Ayağı yerden kesilmek deyiminin TDK’de üç anlamı bulunur. İlki ayağı yere değmeyecek olmak; ikincisi, bir taşıta binerek yaya şekilde yürümekten korkmak; üçüncüsü ise, çok mutlu olmaktır. Deyim olarak kullanılan bu kalıp çok mutlu olmayı ifade eder.

 Ayağı Yerden Kesilmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Bana evlenme teklifi ettiğinde birden bire ayaklarım yerden kesildi.

Ona aldığım hediyeyi görünce ayakları yerden kesilecek.

Matematik dersinden aldığı notu gördüğünde ayakları yerden kesilmişti.

 

 

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