Ayağa Kalkmak ne demek? Ayağa Kalkmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Sürekli olarak karşılaşılacak deyimler arsında “ayağa kalkmak” deyimi de yer almaktadır. Ayağa kalkmak deyiminin anlamı TDK’ye ait olan sözlükte yer almaktadır.

Ayağa Kalkmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Ayağa kalkmak deyiminin TDK’de 6 anlamı bulunur.

1.Ayaklarının üzerinde durabilmek, dikilmek,

2.Hasta kişinin iyileşmesi,

3.Saygı gösterisi için oturulan yerden ayakta durmaya geçmek,

4.Harekete geçmek,

5.İsyan etmek,

6.Mecazi olarak telaşa kapılmak, heyecanlanmak.

Ayağa Kalkmak Deyiminin Cümlede Kullanım Örnekleri

Grip olmuştum ama üç gün içinde ayağa kalktım.

Tüm bunların yaşandığı sırada, birinin öncülük etmesi ile birlikte tüm okul ayağa kalktı.

Gece gece herkesi ayağa kaldırdın bu ne telaş?

Evet, arkadaşlar hepimiz yarından tezi yok ayağa kalkalım ve hakkımızı arayalım.

Öğretmen sınıfa girince ayağa kalkmamamız gerekiyormuş, annem bana öyle söyledi.