Ay Parçası ne demek? Ay Parçası deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ay parçası deyimi şiirlerde ve günlük hayatta sıklıkla kullanılmaya devam ediyor.

Ay Parçası Ne Demek?

Ay parçası deyimi, çok güzel olan kadınlara iltifat etmek için kullanılan bir sözdür. Tarihi 15. yüzyıla kadar dayanan, kadim deyimlerimizden biridir. Günümüzde de kullanılan Mehtap isminin kaynağı da bu deyimdir. Meh kelimesi ay, tap kelimesi ise ışık ve parça demektir.

Ay Parçası Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Ay kadar güzel olan kadın. Anlamı: Ay ışığı kadar parlak ve dikkat çekici olan kadın.

Ay Parçası Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Şairler, ay parçası kadar güzel olan kadınlar için acı çeker ve şiir yazar.

2- Maşallah ay parçası gibi olmuş iyice.

3- Ay parçası gibi ışıl ışıl olduğu için her yerde insanların ilgisini çekmeyi başarıyor.