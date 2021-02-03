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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.02.2021 - 03:32 | Son Güncelleme:

Ay Işığında Ceviz Silkilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Ay Işığında Ceviz Silkilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Ay ışığında ceviz silkilmez atasözü mecaz anlama gelen bir atasözüdür. Ay ışığında ceviz silkilmez atasözü ne demektir? Ay ışığında ceviz silkilmez atasözü ne manaya gelir? Ay ışığında ceviz silkilmez atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Atasözleri atalarımızın uzun yıllar oluşturdukları birikimlerden yola çıkarak ortaya koydukları nasihat içerikli söz öbeklerine verilen isimdir. Ay ışığında ceviz silkilmez atasözü de Türkçedeki atasözleri arasında yer almaktadır. Ay ışığında ceviz silkilmez atasözü Türkçeyi zenginleştiren ve geliştiren kalıplaşmış sözlerdendir. Ay ışığında ceviz silkilmez atasözü mecaz anlamlı bir atasözü olduğu için ilk bakışta anlamı tam olarak anlaşılamayabilir.

 Ay Işığında Ceviz Kullanılmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Ay ışığında ceviz silkilmez atasözü TDK'ya göre; koşulları tam olarak oluşmamış durumlarda yapılan işten verim alınamayacağı anlamına gelir. Yapılan bir işten iyi sonuç alabilmek için o işin şartlarının da uygun olması gereklidir.

 Ay Işığında Ceviz Kullanılmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Işık açmadan kitap okumaya çalışınca babam; " Ay ışığında ceviz silkilmez" dedi.

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