Ay Işığında Ceviz Silkilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri atalarımızın uzun yıllar oluşturdukları birikimlerden yola çıkarak ortaya koydukları nasihat içerikli söz öbeklerine verilen isimdir. Ay ışığında ceviz silkilmez atasözü de Türkçedeki atasözleri arasında yer almaktadır. Ay ışığında ceviz silkilmez atasözü Türkçeyi zenginleştiren ve geliştiren kalıplaşmış sözlerdendir. Ay ışığında ceviz silkilmez atasözü mecaz anlamlı bir atasözü olduğu için ilk bakışta anlamı tam olarak anlaşılamayabilir.

Ay Işığında Ceviz Kullanılmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ay ışığında ceviz silkilmez atasözü TDK'ya göre; koşulları tam olarak oluşmamış durumlarda yapılan işten verim alınamayacağı anlamına gelir. Yapılan bir işten iyi sonuç alabilmek için o işin şartlarının da uygun olması gereklidir.

Ay Işığında Ceviz Kullanılmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Işık açmadan kitap okumaya çalışınca babam; " Ay ışığında ceviz silkilmez" dedi.