Ay Dünya Etrafında Kaç Günde Döner? Tam Turunu Ve Dönüşünü Ne Kadar Sürede Tamamlar?

Güneş, evrende bulunan yüz milyarlarca olan yıldızdan birisidir ve Güneş’in etrafında dolaşım hareketini gerçekleştiren Dünya’ya yaklaşık olarak 150.000.000 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu nedenle Dünya’dan bakılması durumunda olduğundan çok daha küçük görünmektedir. Güneş’in merkezinde ise çok sıcak veya çok yoğun bir yapıda olan çekirdek bulunmaktadır. Güneş’in göz ile görülebilen katmanı ışık küre olmaktadır. Işık kürenin üstünde de renk küre ile taç küre isimli olan iki katman bulunmaktadır.

Ay Dünya Etrafında Kaç Günde Döner?

Ay'ın çeşitli hareketleri ve evreleri mevcut olmaktadır. Ay’ın nasıl hareket ettiği ve Dünya’ya benzemiş olan kısımları şu şekilde ifade edilmektedir:

Ay aynen Dünyada olduğu gibi hareket halinde bulunmaktadır.

Ay’ın üç tür hareketi bulunmaktadır.

Ay kendi ekseninin etrafında, Güneş'in etrafında ve bununla birlikte Dünyanın etrafında dönmektedir.

Ay kendi ekseninin etrafında ve Dünya'nın etrafındaki dönüşünü tam olarak 27 gün ve 8 saat içerisinde tamamlamaktadır.

Ay evreleri yaklaşık 29 gün içerisinde tamamlanmaktadır ve buna 1 ay denmektedir.

Ay, Dünya'nın etrafında bir kez döndüğü takdirde, aynı biçimde kendi etrafında da bir defa dönmüş olmaktadır.

Ay’ın Dünya üzerinden görünmeyen bölümüne Ay’ın karanlık yüzü adı verilir.

Ay, Dünya Etrafında Nasıl Döner?

Ay'ın, Dünya ile Güneş'in etrafında dönme konusuna bakıldığında Ayın hem Güneş'in hem de Dünya'nın etrafında batıdan doğu kısma doğru döndüğü görülmektedir. Bu durum bir başka ifade ile saatin tersi yönünde veya sağdan sola doğru biçiminde olması ile ifade edilmektedir.