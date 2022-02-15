Ay döngüsü nedir ve nasıl olur? Ay döngüsü isimleri ve aşamaları

Haberin Devamı

Ay, dünya gibi hareket eden bir gezegendir. Ancak ay, güneş gibi ışık saçan bir kaynak türü değildir. Bundan dolayı, sürekli olarak aynı şekilde gözükmez. Her gece farklı görünüşlerde görülmektedir.

Ay Döngüsü Nedir ve Nasıl Olur?

Ayın toplamda sekiz evresi bulunmaktadır. Bu evreler dört ana ve dört ara olarak ikiye ayrılmaktadır. Ay bir gezendir ancak kendine ait bir ışık sistemi bulunmaz. Ay, dünyanın uydusudur ve güneşten gelen ışığı yansıtmaktadır. Bu ışık yansımasının farklılığı ise ayın evresi olarak bilinmektedir. Ayın evreleri ortalama yirmi dokuz buçuk gün içerisinde tamamlanmaktadır. Ay, tamamen güneşten aldığı ışığı yansıtmaz.

Belirli aldığı ışığı yansıtarak, bir bölümünü aydınlatır. Bundan dolayı ayın bir yüzü aydınlık bir şekilde görülürken diğer yüzü karanlık görülür. Ayın, güneşe doğru duruşu konumunu belirler. Hilal, yarımay, dolunay gibi olarak sırayla farklı görünümlere bulunur. Tüm bu görünümlere ay döngüsü denmektedir.

Haberin Devamı

Ayın tam olarak aydınlanması, bütün yüzeyinde ışığın olması halinde bu ay döngüsüne dolunay denmektedir. Eğer ay güneş ve dünya arasına girerse aydınlık tarafı herhangi bir şekilde görünmez. Bu döngüye ise yeni ay denilmektedir. Bundan sonra ise ortalama 2 hafta sonra dolunay ortaya çıkmaktadır. Bu süreç her ay ortalama yirmi dokuz buçuk günde tamamlanmaktadır.

Ay Döngüsü İsimleri ve Aşamaları

Ayın döngüsü, tamamen güneş ve dünyanın duruşu üzerine belli olmaktadır. Ay, dünyanın etrafında dönmektedir. Dünya’nın etrafında dönerken, ışık aldığı alanlar farklı görülmektedir. Buna ay döngüsü denmektedir. Ayın güneşe doğru dönük olan kısmı her daim ışık alır ve aydınlık bir şekilde gözle görülür. Ancak ışık almayan anları karanlık kalarak, dünyadan görünmez. Ay herhangi bir şekilde kendine ait bir ışık yaratma sistemi yoktur.

Ayın bütün ışık kaynağı güneştir. Bundan dolayı biz ayı sadece güneşten aldığı ışıktan dolayı görmekteyiz. İlk bilinen ay döngüsü yeni aydır. Bu ilk aşamadır. Güneş ve ayın hizasında güneş ve dünya hizalı şekilde geldiği zaman meydana gelen bir döngüdür. Yeni aydan sonra ise ilk ara bölümü denk gelmektedir. Bu ise ayın hilal olarak görüldüğü zamandır. İlk çeyrek ise ikinci ana döngüdür. Ayın, dünyanın etrafında ilk çeyreğine geldiğini göstermektedir. Ayın yüzeyi bu döngüde yarım bir şekilde gözükmektedir. Bu evre ilk çeyrek evresidir. Son çeyrek ise ay ilk çeyrek evresinden daha küçük gözükmektedir.

Haberin Devamı

Ay yarım daireden bir tık daha büyüktür, ancak tam büyüklüğüne kavuşmaz. Dolunay döneminde ise ay tam olarak biçimini göstermektedir. Bunun sebebi ise dolunay döneminde ayın güneşin ışığını, tamamen almasıdır. Ay, dünya ile beraber güneşin etrafında dönmektedir. Bu bir evre dönemidir. Ayın hareketlerini tamamlama süresi ortalama yirmi dokuz buçuk gün olması ile beraber tam olarak dönme süresi 365 gün 6 saatte tekabül etmektedir. Bu durumda ise ay, dünya ile beraber güneşin etrafında aynı şekilde dönmektedir. Ayın evreleri tamamen dünya ve güneşin konumuna göre değişiklik göstermektedir.

Bazı özel dönemlerde ise ay döngüden çıkarak tutulma yaşamaktadır. Ancak bu durum çok sık görülmez. Ayın net bir şekilde gözükmesinin en büyük sebebi ise yansıtıcı olmasıdır. Bununla beraber ayın, dünya ile diğer ortak özelliği kendine ait bir ışığı olmamasıdır.