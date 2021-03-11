Ay Dede ne demek? Ay Dede deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Cümleler içinde hem atasözleri hem de deyimler kullanılabilir. Deyimler sıklıkla cümlelerin içinde yer alan, cümlede ifade ettiği anlamın daha derinleşmesini sağlayan kelime gruplarıdır. İki veya daha fazla kelimeden oluşan deyimlerden biri de “ay dede” deyimidir. Ay dede deyimi genel olarak çocukluk döneminde öğrenilen ve cümle içerisinde kullanılan deyimlerden bir tanesidir.

Ay Dede Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Ay dede deyimi genel olarak çocukluk döneminde kullanılan bir deyimdir. Ay dede dünyanın uydusu olan Ay’a verilmiş olan bir isimdir. Ay dedenin anlamı Ay’dır. Ay’a ay dede denilmesinin bir nedeni Ay üzerinde yer alan siyah görünümlü lekelerin göz, ağız, burun var gibi görünmesinden dolayı bir insan yüzüne benzetilmesindendir.

Ay Dede Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Anne Ay Dede bu gecede ortaya çıkacak mı?

Ay dede, Ay dede senin evin nerede?